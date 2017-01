Enzo Scorza, campeón con Peñarol, firmó por una temporada con el San Rafael español

El jugador riverense Enzo Scorza acaba de firmar por una temporada en el equipo de San Rafael en Ibiza.

Enzo viajó hace algunos días a España junto a Gerardo Von de Putten, otro trotamundos que estaba jugando en Perú y que tiene vinculación familiar con nuestro departamento ya que su padre nació en Minas de Corrales.

En las últimas horas se confirmó que ya habían firmado su vinculación con el equipo y se quedarán hasta el final de la temporada.

Comenzaron su carrera prácticamente juntos en Danubio, donde llegaron con muy corta edad.

Enzo y Gerardo fueron seleccionados celestes en varias oportunidades en sub-17 y sub-20, y en el caso del riverense, en alguna oportunidad fue llamado a la selección mayor de nuestro país.

En los últimos tiempos no estaban en el tapete internacional a pesar que el propio Scorza estuvo jugando en el Cienciano de Perú y en un equipo griego, pero Von der Putten estuvo en Torque, en la Divisional B de nuestro fútbol profesional.

Hoy ambos vuelven a escena internacional y seguramente triunfarán porque tienen sobradas condiciones de hacerlo.

Recordemos que, en su oportunidad, desde la Liga Departamental de Fútbol de Rivera se habló con el jugador para que integrara el grupo seleccionado que está disputando la Copa Nacional y el jugador se excusó porque estaba esperando precisamente esta oportunidad que ahora se le dio…

ASÍ LO INFORMABA EL PERIÓDICO DE IBIZA

Dos futbolistas internacionales por Uruguay han firmado por el San Rafael de cara a este segundo tramo liguero en Tercera División, en el que el equipo luchará por acceder al playoff de ascenso. Enzo Scorza y Gerardo Vonder Putten, ambos de 28 años, se han convertido en los nuevos refuerzos del equipo rafeler. El primero juega de extremo y procede del Peñarol de Rivera, mientras que el segundo es un mediocentro ofensivo que proviene de Los Caimanes de Perú.

Los dos jugadores han formado parte de la selección sub-20 y 17. Vonder también militó en la sub-20. Enzo llegó a ser convocado en una ocasión por la absoluta en un desplazamiento a México. Ambos futbolistas saben lo que es jugar el Sudamericano juvenil y el Mundial sub-17 y sub-20. En el caso de Enzo, incluso puede presumir de haber sido campeón de Uruguay con el Danubio en la temporada 2006-07 y jugar la Copa Libertadores.

Los dos futbolistas tienen una amplia experiencia fuera de su país. Así, Enzo pasó por el Brindisi y el Saregno, en Italia; el Esporte Clube Internacional, en Brasil; el Cienciano, en Perú; y el Iraklis, en Grecia. Por su parte, Vonder militó en el Javor-Matis, en Serbia; el Cobreloa, en Chile; el Guaraní, en Paraguay; el Quindío y el Alianza Petrolera, en Colombia; el CS Visé, en Bélgica; y el Unión Comercio y Los Caimanes, en Perú.

Álex Arabí, director deportivo del San Rafael, también anunció el patrocinio de Instalaciones Julvi, mediante el cual hay un acuerdo para traer jugadores de Uruguay a nuestra academia”. “Hemos tenido la suerte de que los dos primeros ya van a caer en el primer equipo porque son jugadores contrastados en Uruguay”, agregó. Pablo Rodríguez, colaborador del club y responsable de Instalaciones Julvi, comentó que “el club me contó su proyecto y yo soy una persona muy afín al mundo del fútbol. He tenido la suerte de que ellos hayan creído y confiado también en el proyecto y hemos apostado todos por este barco”, sentenció.

Gerardo Vonder se mostró feliz por la posibilidad de volver a jugar con Enzo: “Estamos contentos. A Enzo le conozco desde hace mucho tiempo. Hemos jugado en las selecciones juntos es muy lindo poder compartir con él nuevamente esta posibilidad hermosa que se nos dio de venir a España, a Ibiza, a este club que se está armando muy bien y tiene un proyecto lindo”. El jugador se definió así: “Soy un volante. Me gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo y llegar a gol también”.

Enzo Scorza también se mostró “contento” con este proyecto. “Venimos a dar todo y tratar de poder ascender con el equipo”, agregó. Sobre su estilo, dijo: “Juego por la izquierda, de extremo. También por la derecha o atrás del nueve, tratando de tirar diagonales y hacer goles”. El extremo recordó, por último, que en su trayectoria ha coincidido con Luis Suárez, Cavani y Cáceres, y se ha medido a Marcelo, Pato y Agüero, entre otros.

En la fotografía, director deportivo del San Rafael, Álex Arabí, y Pablo Rodríguez, colaborador del club ‘rafeler’, escoltaron a los jugadores Enzo Scorza y Gerardo Vonder en la presentación de los futbolistas. Fotografía: Tomás Sánchez, Periódico de Ibiza.