Esta tarde se desarrollará toda la actividad de las ligas de veteranos

En la jornada de hoy, sábado, habrá actividad en el marco de las Ligas de Veteranos. Se jugarán los partidos correspondientes a la fecha de los torneos de las Ligas Independiente y de la Amistad Senior.

Cabe destacar que este fin de semana no habrá actividad en el marco de la Liga “Bernardino Freitas”, ya que la selección de la categoría entrenará en la jornada de hoy, a partir de las 14:30 horas, en la cancha de Cuñapirú.

Recordemos que el próximo fin de semana se jugará en nuestra ciudad la Serie A del Campeonato Nacional Senior, organizado por la propia Liga “Bernardino Freitas”.

Los detalles de toda la actividad de la tarde de hoy, en la Liga Independiente y en la Liga de la Amistad Senior, son los siguientes:

LIGA INDEPENDIENTE

Por la Serie A.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 16:00 Armour vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Armour:

Hora 14:00 Gremio vs Sao José.

– En la cancha de Artigas:

Hora 14:00 Flamengo vs. Barcelona.

– En la cancha de Oriental:

Hora 14:00 Oriental vs. Huracán.

Por la Serie B.

– En la cancha de la Batería:

Hora 14:00 Veteranos de Rivera vs. Alianza.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 14:00 Rivera Universitario vs. 14 de Julio.

– En la cancha de Huracán:

Hora 16:00 Imprenta Libertad vs. Flamengo.

– En la cancha de Plantea Soccer:

Hora 16:00 SER Barcelona vs. Amistad.

LIGA DE LA AMISTAD SENIOR

Por la Divisional A.

– En la cancha de 14 de Julio:

Hora 14:00 Gaucho vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 16:00 Lavalleja vs. Rivera Universitario.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 16:00 Mandubí vs. Salvador.

– En la cancha de Armour:

Hora 16:00 Deportivo Rivera vs. Juventus.

Por la Divisional B.

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 14:00 Ansina vs. Wanderers.

– En la cancha de Frontera (PGB):

Hora 14:00 Deportivo Rivera Juniors vs. Nacional.

Hora 16:00 Mundo Afro vs. 14 de Julio.

– En la cancha de Huracán:

Hora 14:00 Huracán vs. Estrella Roja.