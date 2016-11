Esta tarde se jugará una nueva fecha en las Ligas de Veteranos de la frontera

En la jornada de hoy, sábado, habrá actividad en el marco de las Ligas de Veteranos, en las respectivas fechas que se disputarán de acuerdo a los detalles que publicamos a continuación. Los detalles de toda la actividad de la tarde de hoy son los siguientes:

LIGA INDEPENDIENTE

Resultados de la fecha anterior: Amistad 5 Imprenta Libertad 2; Veteranos de Rivera 2 Rivera Universitario 1; 14 de Julio 6 Fluminense 1; Armour 2 São José 2; Deportivo Floripa 2 Oriental 0; SER Barcelona 2 Alianza 0; Huracán 4 Flamengo 1; Gremio 6 Barcelona 0.

Hoy, sábado, por el Grupo A.

– En la cancha de Gremio:

Hora 15:00 Armour vs. Gremio.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 16:00 Deportivo Floripa vs. Flamengo.

– En la cancha de Oriental:

Hora 14:00 Oriental vs. Sao José.

– En la cancha de Huracán:

Hora 16:00 Barcelona vs. Huracán.

Hoy, por el Grupo B.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 14:00 Veteranos de Rivera vs. 14 de Julio.

– En la cancha de Artigas:

Hora 14:00 Imprenta Libertad vs. Alianza.

– En la cancha de Planeta Soccer:

Hora 17 SER Barcelona vs. Rivera Universitario.

– En la cancha de Gremio:

Hora 17:00 Fluminense vs. Amistad.

LIGA DE LA AMISTAD SENIOR

Resultados de la fecha anterior:

Primera fecha de la Divisional A: Gaucho 2 Amistad 1; Rivera Universitario 5 Mandubí 0; Juventus 2 Salvador 2; Deportivo Floripa 4 Lavalleja 1.

Séptima fecha de la Divisional B: Mundo Afro 3 Wanderers 1; Huracán 4 Nacional 1; Deportivo Rivera Juniors 5 Estrella Roja 1; Ansina 2 14 de Julio 2.

Hoy, sábado, por la Divisional A.

– En la cancha de 14 de Julio:

Hora 14:00 Amistad vs. Gaúcho.

– En la cancha de Oriental:

Hora 16:00 Lavalleja vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 16:00 Rivera Universitario vs. Mandubí.

– En la cancha de Frontera (PGB):

Hora 16:00 Juventus vs. Salvador.

Hoy, sábado, por la Divisional B.

– En la cancha de Huracán.

Hora 14:00 Huracán vs. Mundo Afro.

– En la cancha de Lavalleja.

Hora 14:00 Ansina vs. 14 de Julio.