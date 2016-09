Está todo pronto para la actividad en juveniles y Primera División

Los Consejos de Primera División y Juveniles definieron la actividad futbolística para este fin de semana.

En la sesión semanal quedaron definidos todos los detalles, donde la única novedad fue la rehabilitación del Parque “Pedro Maciel”.

Recordemos que Peñarol había solicitado que no se fijara actividad en su escenario mientras se realizaban tareas de acondicionamiento de su cancha.

Ahora la institución aurinegra volvió a ponerlo a disposición y ya se fijaron partidos de la categoría sub-18 que se jugarán allí.

Por lo demás todo fue normalidad, teniendo en cuenta que en Primera División se jugará la segunda fecha y aún no se suman puntos para la determinación de preliminaristas y fondistas, lo que sucederá recién a partir de la próxima semana.

De acuerdo a ello la actividad de este fin de semana se ajustará al siguiente detalle:

CAMPEONATO SUB-18

El domingo. Séptima fecha de la rueda clasificatoria del Campeonato “Hugo Cesar Acosta”.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Nacional.

Hora 11:30 Huracán vs. Lavalleja.

Hora 13:30 Sarandí Universitario vs. Cuñapirú.

– En el Parque “Pedro Maciel”:

Hora 9:30 Peñarol vs. Ansina.

Hora 11:30 Oriental vs. Frontera Rivera Chico.

EN PRIMERA DIVISIÓN

Sábado y domingo. Segunda fecha de la segunda rueda, “Roberto Maldonado”, del Campeonato “Kelby Oroná” de Primera División A.

– El sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Sarandí Universitario vs, Nacional.

Hora 16:00 Deportivo Colina vs. Cuñapirú.

– El domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Peñarol vs. Oriental.

Hora 16:00 Huracán vs. Lavalleja.