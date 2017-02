Este fin de semana finaliza el Programa “Rivera al agua”

Este viernes culmina la primera etapa del Programa “Rivera al Agua”. Se trata de un convenio donde la División Deportes de la Intendencia Departamental de Rivera con el Consejo de Educación Primaria lleva a cabo Actividades Recreativas y de Natación abarcando niños del Programa “Verano Educativo”.

En esta segunda edición participaron las Escuelas Nº 7, 153, 64, 88, 139 y el Jardín Nº 137.

Niños de distintos barrios de Rivera, con edades que van desde 3 y 4 años hasta los 12 años y con diferentes niveles socio-educativos, se integran en una actividad cien por ciento lúdica.

Se destacó este año la presencia de niños de nivel inicial y niños con capacidades diferentes que no podían esconder la felicidad cada vez que llegaban al club y entraban a la piscina.

La División Deportes sumó todo su personal al Programa “Rivera Al Agua”, docentes de Educación Física para las clases de natación y profesores e idóneos fuera de la piscina, para que los niños que aguardaban su oportunidad de ingresar al agua tuvieran actividades recreativas. En resumen, los niños estaban contenidos desde que llegaban.

Conocer un club deportivo, sus canchas, su piscina, hábitos de higiene, respetar el agua, flotar, sumergirse, tirarse al agua y hasta nadar unos metros, todo a través de tareas y juegos, fue a lo que accedieron aproximadamente seiscientos niños en este verano, de forma gratuita.

Además la naturaleza ayudó, ya que no llovió ningún día, por lo cual no se perdieron clases por el clima.

Anécdotas sobran, ya que algunos niños cuando se bajaban del ómnibus y veían por primera vez una piscina no podían esconder la sonrisa y el asombro a través de gritos y corridas. También cuando se daban los primeros chapuzones un poco desconfiados agarrados del borde, otros mostraban el avance del año pasado ya que repetían su presencia en el Programa.

Lo “difícil” era convencerlos a que se terminaba el tiempo de la clase y debían salir del agua.

Un programa con gran compromiso de todo el grupo docente de las Escuelas, los Profesores y principalmente los niños que disfrutaron al máximo.

Con el valioso apoyo de los clubes y colaboración de todos sus funcionarios de Sarandí Universitario y Oriental Atlético Club que cedieron sus instalaciones para que el programa sea realidad.

En contrapartida socios de los clubes reciben clases gratuitas de natación todo el verano.