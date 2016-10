Fijaron la actividad para el próximo fin de semana, con algunos cambios

Los Consejos de Juveniles y de Primera División sesionaron y, entre otros temas, fijaron la actividad del próximo fin de semana.

En lo que refiere a la actividad de juveniles, no había otra posibilidad que fijar la misma fecha que fuera suspendida el pasado domingo.

Se trata de la disputa de la última fecha de la segunda rueda, la que se jugará ajustada al siguiente detalle:

LOS DETALLES

El domingo. Octava fecha (última de la ruda clasificatoria).

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Lavalleja.

Hora 11:30 Peñarol vs. Oriental.

– En el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”:

Hora 9:30 Ansina vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Deportivo Colina.

Hora 13:30 Huracán vs. Nacional.

EN PRIMERA DIVISIÓN

Por su parte, el Consejo de Primera División resolvió no hacer uso de una decisión que se había adoptado oportunamente.

Recordemos que se dijo, y se aprobó, que los partidos suspendidos los días sábado se debían jugar los martes, mientras que si se suspendía la actividad del domingo, se debía jugar el miércoles en horario nocturno.

Como se ha previsto que el mal tiempo iba a continuar y que de todas maneras no habría condiciones de jugar entre semana, los delegados de los clubes resolvieron fijar la quinta fecha para el fin de semana.

De esta manera entonces esta cuarta fecha quedará para el final de la rueda.

Como consecuencia de ello, este fin de semana se juega ajustado a este detalle:

LOS DETALLES

Quinta fecha del Campeonato Rivera de Primera División A.

– El sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Oriental vs. Nacional.

Hora 20:00 Huracán vs. Deportivo Colina.

– El domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Cuñapirú vs. Peñarol.

Hora 20:00 Sarandí Universitario vs. Lavalleja.