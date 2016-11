Finalizan los torneos en la Liga Riverense de Fútbol Infantil

Los campeonatos de la Liga Riverense de Fútbol Infantil, trofeo “Ruben Marón González”, entran en etapa de definición.

Este fin de semana se dará continuidad a la actividad, con la disputa de la segunda fecha de la Liguilla de la Generación 2006, el partido de definición de la segunda rueda de la Generación 2005, y la disputa de partidos atrasados de las Generaciones 2003, 2004 y 2008.

Los detalles de la actividad de este fin de semana son los siguientes:

HOY, SÁBADO

Generación 2006 (segunda fecha de la liguilla).

– En la cancha de Sarandí Universitario:

Hora 10:00 Peñarol vs. Sarandí Universitario. Juez: Gini Olivera.

Hora 11:00 Oriental vs. Cuñapirú. Juez: Gini Olivera.

Generación 2004 (cuarta fecha -partido atrasado- de la segunda rueda).

– En la cancha de Sarandí Universitario:

Hora 17:00 Huracán vs. Zé Ney AABB. Juez: Jesús Prestes.

Generación 2008 (quinta fecha -partido atrasado- de la segunda rueda).

– En la cancha de Sarandí Universitario:

Hora 18:15 Oriental vs. Zé Ney AABB. Juez: Ricardo Damaceno.

MAÑANA, DOMINGO

Generación 2005 (definición de la segunda rueda).

– En la cancha de Sarandí Universitario:

Hora 14:30 Cuñapirú vs. Oriental. Juez: Gini Olivera.

Generación 2003 (partidos atrasados de la segunda rueda).

– En la cancha de Cuñapirú.

Hora 14:30 Oriental vs. Frontera Rivera Chico. Jueces: Ricardo Damaceno, Jesús Prestes y Wilmer Rodríguez.

Hora 15:30 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario. Jueces: Wilmer Rodríguez, Jesús Prestes y Ricardo Damaceno.