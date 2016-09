Frontera con posibilidades de seguir prendido a la punta del torneo sub-18

En realidad debemos convenir que los rojos de Cuaró no nos han sorprendido con sus buenas actuaciones y su actual posición en la tabla del campeonato de la categoría sub-18.

Lo habíamos escrito en más de una oportunidad que Frontera Rivera Chico se había preparado adecuadamente para este certamen y estaba dispuesto a revertir una situación de estar siempre en los últimos lugares de los torneos juveniles.

Y los encuentros ya jugados, aunque son pocos, han marcado una clara tendencia de encontrar a los rojos en las primeras posiciones y con la obtención de la totalidad de los puntos disputados.

En una rueda donde son pocos partidos y donde luego no habrá revanchas, cada uno de los puntos logrados adquiere una relevancia interesante para la posición final que determinará los clasificados para la Liguilla.

Este fin de semana los rojos tendrán como rival al conjunto de Ansina, y tienen posibilidades de seguir adelante en la tabla.

El otro equipo que marcha al frente con los mismos puntos que los rojos, es Oriental, que este fin de semana jugará ante Nacional que si bien es cierto no ha rendido todo lo que puede, aún, es un rival de mayor riesgo que el que tiene su compañero de liderazgo.

No podemos olvidar que esta rueda clasifica a cuatro y que hoy quienes estarían en ese grupo es Sarandí Universitario y Peñarol y los aurinegros tendrán como rivales a Huracán mientras que los verdiblancos jugarán ante Lavalleja.

Completan la fecha el partido entre el Deportivo Colina y Cuñapirú donde seguramente el tricolor podrá sumar puntos que lo acerque a la posibilidad de llegar a la Liguilla.

Una fecha trascendente cuando ya se estará llegando a la mitad de la disputa de la rueda.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Cuarta fecha de la primera rueda del campeonato de la categoría sub-18.

– En la cancha de Huracán:

Hora 9:30 Peñarol vs. Huracán.

Hora 11:30 Sarandí Universitario vs. Lavalleja.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Cuñapirú.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Ansina.

Hora 13:30 Nacional vs. Oriental.