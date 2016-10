Frontera lo tuvo en sus manos y se le escapó en los minutos finales

Los rojos tuvieron todo para ser los campeones de la rueda clasificatoria, no solo ganaba dos a cero hasta los 37 minutos del segundo tiempo sino que dominaba las acciones y no se advertía ninguna posibilidad para el azul.

Lo que le faltaba era jugar esos últimos ocho minutos de la misma manera que lo había hecho en los 82 minutos iniciales cuando fue el “dueño de la pelota” y de las acciones.

Pero hubo una serie de hechos que marcaron un final que nadie, absolutamente nadie podía suponer, ni siquiera el más fanático hincha de Oriental.

Las lesiones perjudicaron a los rojos aunque se sabía de antemano que la situación de Adilson Gómez era complicada, llegó entre algodones pero aun así fue preponderante para marcar la diferencia con dos goles.

En el medio también un jugador lesionado que era quien dominaba las acciones y se fue desarmando.

Comenzó por perder el medio y por un error que cometió su golero cuando a los 38 minutos del segundo tiempo le alcanzó la pelota a un rival en jugada que culmina en el primer gol azul, el de Samuel Duarte.

Aun así los rojos seguían adelante y restaba muy poco para el final, pero el nerviosismo cundió en la defensa roja que ya no se sostenía más porque el mediocampo era un simple pasaje de la pelota rumbo al área.

Un tiro libre, motivado por una falta totalmente innecesaria, muy cerca del área, la ejecución fuerte del azul que no logra detener el guardameta rojo y la pelota que queda a merced de Edgar Presa y gol, era empate y ya se hablaba del alargue.

Transcurría el minuto 88, restaban dos a los que había que sumar los que considerara el árbitro porque el propio equipo rojo se encargó de demorar las acciones en momentos que no lo necesitaba.

Y en ese lapso llegó el tercero, el de Juan Martín Bentancourt que queda totalmente solo dentro del área de meta definiendo a corta distancia cuando la defensa roja había perdido la pelota y le llegaba desde la línea de fondo.

Un triunfo que lo tuvo entre sus manos Frontera Rivera Chico y que se debe conformar ahora con la disputa de la Liguilla y buscar recuperar, en tres partidos, el espacio que perdió en ocho minutos.

Por su parte Oriental llega con la tranquilidad de saber que aún si ganar la Liguilla, llega la final del certamen.

LOS DETALLES

ORIENTAL 3 FRONTERA RIVERA CHICO 2

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 11:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Néstor Fabián Coelho y Wilmer Rodríguez.

ORIENTAL: Yhordi Antúnez, Francisco Núñez, Gabriel Díaz, Cristopher Alvez, Leonardo Aguiar, Samuel Duarte, Venancio Ramos, Henry Lemos, Danilo Gómez, Edison Núñez y Edgar Presa.

Cambios: Gonzalo Cruz por Leonardo Aguiar; Juan M. Bentancourt por Venancio Ramos; Ángel Facundo Flores por Danilo Gómez.

Goles: Samuel Duarte a los 38’, Juan M. Bentancourt a los 41’ y Edgar Presa a los 46’, todos en el segundo tiempo.

Observaciones: A los 27’ del segundo tiempo fue expulsado Daniel Antúnez, director técnico de Oriental.

FRONTERA RIVERA CHICO: Víctor Farías, Lucas Albín, Matías Launás, Santiago Saavedra, Alan Pacheco, Víctor Mederos, Anthony da Silva, Williasm Barboza, Damián Alvez de Oliveira, Luis Suárez y Adilson Gómez.

Cambios: Ariel Rodríguez por Adilson Gómez; Juan Ignacio Nizarala por Luis Suárez; Pablo Albín por Anthony da Silva.

Goles: Adilson Gómez a los 12’ y 35’ del primer tiempo.

Observaciones: Fueron expulsados Nicolás Núñez desde el banco de suplentes, lo mismo que quien figuraba como preparador físico, Enzo Zabaleta, ambos a los 46’ del segundo tiempo.