Frontera Rivera inicia una nueva etapa con algunas dudas pero con pasos firmes

Todo parece indicar que ya no quedan dudas y que los rojos volverán al profesionalismo y ahora por la puerta grande, como un equipo restituido luego de la corrupción constatada en el fútbol uruguayo.

Esta mañana, desde muy temprano, en la cancha de 14 de Julio comienza una nueva etapa, la que estaba trunca desde hace ya dieciséis años y pico.

Los pasos que se han dado han sido muy firmes. Aparecieron inversores, de aquí y de allá, y cuando todo hacía suponer que un grupo americano sería el candidato seguro a “bancar” esta iniciativa de Frontera Rivera, surgió Martín Martínez con la presencia de Diego Cativa, un argentino que fue claro y terminante al afirmar que desea una inversión donde ambas partes ganen.

Eso es lo que se pretende y a ese camino se va a buscar una formal recuperación de un lugar de privilegio que supimos tener cuando en noviembre de 1998 el rojo de Cuaró se transformó en el primer equipo de la historia del fútbol uruguayo en lograr un ascenso en forma directa sin regalía alguna.

Pero no fue posible mantenerse porque la corrupción existente en el fútbol lo hizo caer con la expulsión de Walter Fernando Guglielmone en el Parque Viera en la final por el descenso ante Fénix luego que los árbitros habían hecho todo lo posible para que Frontera Rivera estuviera en esa posición.

Pasaron muchos años y hoy todo ha quedado al descubierto, comprobándose que todo lo que denunciaban los rojos en su momento eran verdades que solamente los neutrales, que hoy algunos están bajo la mira de la justicia, y otros, detrás de rejas, no lo entendían.

Los rojos esperaron el momento oportuno y hoy no es Fénix sino Frontera el que renace de entre las cenizas y ojalá que así sea, para triunfar en el deporte.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO INVERSOR Y CUERPO TÉCNICO

La Comisión Directiva del Frontera Rivera Fútbol Club realizará el lanzamiento del Proyecto Frontera Rivera Fútbol Club en el fútbol profesional uruguayo, con la presentación del grupo inversor y cuerpo técnico.

La actividad tendrá lugar en la tarde de mañana, martes 6 de diciembre, a la hora 17:00, en el Salón de Actos de la Intendencia Departamental de Rivera.