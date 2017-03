Frontera Rivera se siente perjudicado y otorga plazo a la AUF para se expida

Una nueva embestida de la Comisión Directiva de Frontera Rivera, que siente que pasa el tiempo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no le brinda una respuesta a sus petitorios.

Ante esta situación, los rojos de Cuaró le otorgan un plazo a la AUF o de lo contrario solicitará la integración de un Tribunal de Honor que deberá analizar todas las denuncias efectuadas por Frontera Rivera oportunamente.

La nota, remitida a la prensa, que es copia de la que se envió a la AUF, establece:

“Reunida la comisión Directiva del Club Frontera Rivera, resuelve:

1) En vista de que al haber agotado todas las instancias políticas y administrativas en el seno de la AUF, pese a la manifiesta buena voluntad advertida por el ejecutivo de la Asociación, debemos reconocer que en el campo administrativo, dicha buena voluntad no se ha visto reflejada, pues aún no hemos recibido ninguna notificación oficial en relación a nuestros reclamos, demandas y solicitudes en reiteradas ocasiones presentadas.

2) Que en tales instancias hemos sido vastamente perjudicados en nuestras pretensiones deportivas, ya que resulta muy difícil poder gestionar gerenciamientos y aspectos vinculados al funcionamiento del Club sin el correspondiente aval.

3) Que desde el día 29 de noviembre del año 2016, hay en carpeta de AUF un requerimiento bien fundado en relación a nuestros reclamos, y que pese a haber mantenido varias reuniones con los correspondientes jerarcas administrativos, aun no se le ha dado el trámite que necesitamos, habiendo venciendo todos los plazos jurídicos y reglamentarios.

4) A este reclamo se han sumado cuatro más en fechas posteriores que incluyen una carta dirigida a la persona del Presidente Wilmar Valdez, y aun así los trámites continúan estancados.

5) En tales instancias el Club con mucho dolor comunica que si en un plazo de 48 horas, no recibe una notificación oficial, ha de proceder a iniciar los trámites correspondientes a los efectos de destrabar esta incómoda situación. Tales medidas son:

a) Presentar ante la AUF el requerimiento de la citación de un Tribunal de Honor a fin de investigar los hechos de los cuales el Club fue víctima en el año 2000, y que según establece el Código de Disciplina de AUF, en su artículo 6 en su inciso b, solo prescribe a los 20 años.

b) Presentar ante el departamento de Personerías Jurídicas del Ministerio de Educación y Cultura una solicitud de inspección en la AUF, a fin de constatar las irregularidades administrativas señaladas con el propósito de ser amparado en sus derechos.

c) En el caso de que en la investigación del Tribunal de Honor arribe a la conclusión de que nos asiste la razón, solicitamos que el Club sea reintegrado al sitial deportivo que se encontraba cuando fuimos víctimas de la organización que denunciamos.

El Club Frontera Rivera desde su fundación primaria en el año 1937 viene gestionando su incorporación al fútbol de contexto nacional, y no renuncia ni declina de su derecho. Una y otra vez hemos de seguir insistiendo en ser amparados en los derechos que nos asisten”.