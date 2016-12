Frontera Rivera sigue trabajando para integrar el plantel de jugadores

Los rojos de Cuaró siguen a paso firme su preparación con la finalidad de reintegrarse al profesionalismo uruguayo.

Finaliza una nueva semana de entrenamientos en la que, por el momento, la institución viene trabajando con la finalidad de integrar el plantel de jugadores.

La idea de los gerenciadores y del cuerpo técnico es que haya una identificación del equipo con el medio, por lo que se pretende contar con una cantidad importante de jugadores locales.

Muchos han sido los que han pasado por el período de pruebas que se realiza a cargo del director técnico.

Luciano Theiler ha mencionado su intención de priorizar a los jóvenes con la finalidad que tengan proyección en el profesionalismo, por lo que se deduce que los experientes, seguramente llegarán de otros medios.

Se pretende realizar una pretemporada, seguramente en el balneario San Gregorio de Polanco, pero aún no hay fecha establecida para ello.

Lo concreto es que, al día de hoy, Frontera Rivera no tiene ni un solo jugador de acuerdo a lo anunciado por Martín Martínez, gerente deportivo del club.

Se iniciará el lunes una nueva etapa de entrenamientos, aunque el cuerpo técnico señaló que además del trabajo en el campo de juego se realizan visitas a entrenamientos y partidos en otros puntos del país buscando la captación de jugadores.

En ese sentido, en el transcurso de esta semana estuvieron en la ciudad de Tranqueras y en los entrenamientos de las selecciones celestes, juveniles y mayores.

Martín Martínez ha señalado que no se pretende quitarle jugadores a la selección riverense y que en caso que haya interés por algún o algunos jugadores, solamente se iniciarán gestiones ante sus clubes, una vez que finalice la participación de la celeste en el campeonato de la Organización del Fútbol del Interior.