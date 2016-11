Frontera Rivera ya tiene director técnico perteneciente al grupo inversor argentino

Hace pocas horas hubo una reunión muy importante en el domicilio particular del Presidente del Frontera Rivera.

Allí se recibió al grupo inversor argentino que hace unos días atrás había sentado las bases de la posibilidad de estar en la conducción del equipo profesional riverense.

Junto al grupo, además de los dirigentes del equipo rojo estaba el Intendente Departamental, que fue especialmente invitado.

Las primeras informaciones ya se dieron a conocer y se sabe que se comienza a trabajar en relación a la conformación del plantel y sobre la fecha del comienzo de los entrenamientos se estima que no pasará de la segunda quincena de diciembre, quizás mucho antes.

Se dio a conocer el nombre del director técnico de los rojos para esta primera temporada que se estará jugando en la Segunda División del fútbol profesional a partir de la próxima temporada. El técnico será Luciano Ariel Theiler.

“¿Quién es Luciano Theiler?”, se preguntará el lector, ya que -a pesar de contar con una dilatada trayectoria como director y ayudante técnico- es un nombre no tan familiar en estas tierras. Para responder mejor, adjuntamos los datos y trayectoria del entrenador argentino encargado de conducir al equipo rojo en la segunda división:

LOS DATOS

Nombre: Luciano Ariel Theiler.

Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1981.

Nacionalidad: Argentino, croata.

Estado civil: Soltero.

Idiomas: Español, inglés, árabe, indonesio.

Trayectoria como técnico y ayudante técnico:

1989-96 Complejo Deportivo J. Posse (Córdoba, Argentina).

1993 Club Sportivo Unión Ordóñez (Córdoba, Argentina).

1997-98 Club Renato Cesarini (Rosario, Argentina).

1999 Club Atlético Lanús (Buenos Aires, Argentina).

2000-01 Club Atlético Belgrano (Córdoba, Argentina).

2002-03 Club Atlético Belgrano (Córdoba, Argentina).

2004 General Paz Junior’s (Córdoba, Argentina).

2005 Asistente en Divisiones Inferiores del Club Alumni, Villa María (Córdoba, Argentina).

2005 Club Atletico Alumni (Villa María, Argentina).

2006 Club San José Oruro (Bolivia).

2006-05 Club Independiente (La Rioja, Argentina).

2007 Club Atlético Patronato (Paraná, Argentina).

2008 Al Karamah Sport Club (Siria, Asia).

2008 Victory Sports Club (Maldivas, Asia).

2009 Al Ahed Club (Líbano, Asia).

2009-10 Persiba Bantul (Indonesia, Asia).

2010-11 Muktijoddha Sangsad KC (Bangladesh, Asia).

2011-12 Club Atlético Talleres (Jujuy, Argentina).

2012 Director Técnico Complejo Deportivo Justiniano Posse, Córdoba Torneo Federal B2.

2013-15 Técnico Asistente Club Sportivo Belgrano.

San Francisco Córdoba.

Torneo Federal A y Nacional B.

Técnico Asistente: Club Atlético Mitre.

Santiago del Estero Torneo Federal A.

2016 Técnico Asistente: Club Guillermo Brown.

Puerto Madryn Chubut. Torneo Nacional B.