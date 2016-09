Frontera y Sarandí son los únicos invictos en el campeonato juvenil sub-18

Perdió Oriental y con ello no sólo dejó la punta del certamen sino que también su condición de invicto. Sin embargo no perdió su condición se estar segundo y en solitario, en la tabla de posiciones a pesar que Sarandí Universitario, que marcha tercero, aún mantiene su invencibilidad.

Los tres puntos que se otorgan al ganador -mientras que es tan sólo una unidad en caso de empate- es lo que provoca esa diferencia.

La campaña de Sarandí Universitario ha estado marcada por dos empates en cuatro partidos jugados mientras que los azules no han empatado y a pesar de haber perdido en esta última fecha siguen en el vice liderazgo.

Pero, la realidad de la tabla, sigue mostrando a Frontera Rivera Chico al frente y con puntaje perfecto. Jugó cuatro partidos y los ganó todos, por lo que ya tienen doce unidades.

Todavía no se puede asegurar nada en relación a la posibilidad de ingresar a la Liguilla pero son doce unidades que son trascendentes en el momento de definición.

Es cierto que a los rojos les queda un camino muy difícil porque aún no ha enfrentado a quienes están en posiciones inmediatas, por ejemplo, no ha jugado aún ni contra Oriental, Sarandí Universitario, Peñarol, pero los doce puntos ya logrados son un muy buen cimiento.

Pero, en la fecha de este fin de semana hubo otros resultados muy importantes más allá de la derrota de Oriental y la nueva victoria de los rojos de Cuaró.

La victoria de Huracán ante Peñarol, y de la forma que se logró, es uno de los que trascienden el simple resultado porque coloca a los del “globito” en zona de clasificación y hunde a los aurinegros a la parte de debajo de la tabla.

Pero, en su favor, hay que convenir que hay muy pocos puntos de diferencia entre los que están arriba y los del medio de la tabla.

Ganaron además los verdiblancos, con goleada incluida y hubo empate entre Cuñapirú y Deportivo Colina.

No podemos perder de vista que se trata de un certamen especial donde se jugará una sola rueda y que no hay revanchas por lo que los puntos ganados son definitivos y los que se pierden duelen mucho al término de la misma y que serán los que determinarán a los cuatro que van a jugar la Liguilla.

LOS DETALLES

HURACÁN 1 PEÑAROL 0

Cancha: Parque “Carlos Serón”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Luis Carlos Rodríguez, Silvio Antúnez y Álvaro Núñez.

HURACÁN: Eladio Olivera, Germán Pírez, Juan da Silva, José Luis Machado, Anderson Guedes, Silvio Antúnez, Robert Carrillo, José Luis Correa, David Pio, Gregory Gómez y Lucas Gómez.

Cambios: Anderson Bianchi por Silvio Antúnez; Thiago Cuña por Anderson Guedes; Cristian Silveira por David Pio.

Gol: Germán Pírez a los 18’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 13’ del segundo tiempo fue expulsado Lucas Gómez y a los 42’ del segundo tiempo fue expulsado Robert Carrillo.

PEÑAROL: Thiago Suárez, Thiago Barboza, Pablo Alcoba, Emanuel Cal, John Ferreira, Enzo Machado, Juan Andrés Maluf, Edwar Silva, Leonardo Gainette, Lucas Sánchez y Richard Echavaletta.

Cambios: Edward Montero por Enzo Machado; Federico Dutra por John Ferreira.

Observaciones: A los 45’ del segundo tiempo fue expulsado Juan Andrés Maluf.

SARANDÍ UNIVERSITARIO 5 LAVALLEJA 1

Cancha: Parque “Carlos Serón”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Silvio Antúnez, Néstor Fabián Coelho y Álvaro Núñez.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo De Bellis, Edgar Ribeiro, Gean Franco da Luz, Carlos Martínez, Lucas Leal, Wesley Altezor, Sergio Rivero, Alan Cardozo, Samuel Carreras, Juan Pablo Jesús y Alejandro Canto.

Cambios: Luis González por Edgar Ribeiro; Brahian García por Samuel Carrera; Alex Núñez por Juan Pablo Jesús; Martín Ciano por Gean Franco da Luz; Alberto Britos por Alejandro Cantos.

Goles: Carlos Martínez a los 9’ del primer tiempo, Juan Pablo Jesús a los 18’ del primer tiempo, y 5’ y 21’ del segundo tiempo, y Gean Franco da Luz a los 30’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Castaño, Diego Núñez, Cristopher Sanguinetti, Alex Romero, Brahian Ferreira, Martín Mora, David Cardozo, Kein Patrón, Gabriel Alvez y William Gularte.

Cambios: Cristian Recalde por Alex Romero; José Alvez por David Cardozo.

Gol: Gabriel Alvez a los 29’ del primer tiempo.

CUÑAPIRÚ 1 DEPORTIVO COLINA 1

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Julio Rivero, Shuber López y Wilmer Rodríguez.

CUÑAPIRÚ: Ángel Olivera, Ken Méndez, Wagner Rodríguez, Mathias Bizera, Felipe Olivera, Giovanni Vaz, Juan Rodríguez, Matías Vargas, Juan Vidarte, Andrew Collazo y Marcos Leal.

Cambios: Martín Vargas por Marcos Leal; Jonathan Bizera por Matías Vargas.

Gol: Giovanni Vaz a los 20’ del segundo tiempo.

Observaciones: Fueron expulsados Felipe Olivera a los 11’ del segundo tiempo y Ken Méndez a los 36’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Douglas Porto, Esteban Pereira, Robert Benítez, Walter Denis, Anthony Rossi, Víctor Montero, Lucas Farías, Alex Pinto, Sergio Dylan Pintos, Cristopher Belgara y Santiago Lauye.

Cambios: Franklin Almeida por Walter Denis; Jefferson Juri por Santiago Lauye; Víctor Antúnez por Franklin Almeida.

Gol: Alex Pinto de penal a los 43’ del primer tiempo.

Observaciones: Fue expulsado Alex Pinto a los 36’ del segundo tiempo.

FRONTERA RIVERA CHICO 6 ANSINA 0

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Shuber López, Wilmer Rodríguez y Julio Rivero.

FRONTERA RIVERA CHICO: Andrés Rubba, Juan Ignacio Nizarala, Igor Alvez, Santiago Saavedra, William Barboza, Maximiliano Odriozola, Anthony da Silva, Damiál Alvez, Roye Viera, Luis Suárez y Adilson Gómez.

Cambios: Gustavo Fernández por Anthony da Silva; Isaac Barboza por Santiago Saavedra; Carlos Bandeira por Adilson Gómez; Juan Escobar por Roye Viera; Ariel Rodríguez por Luis Suárez.

Goles: Adilson Gómez a los 5’ y 40’ del primer tiempo, William Barboza a los 9’ del primer tiempo y 7’ del segundo tiempo, Luis Suárez a los 33’ del primer tiempo y Damián Alvez a los 15’ del segundo tiempo.

ANSINA: Martín dos Santos, Kevin Padilla, Felipe Muslera, Santiago Sacias, Tghiago Olivera, Adrián Gómez, Fredy Ferreira, Lucas Muslera, Brahian de los Santos, Saturnino Polocastro y Nicolás Rosas.

Cambios: Cristian Pereira por Brahian de los Santos; José Coitiño por Freddy Ferreira; Ruben Mello por Adrián Gómez; Emanuel Rosadilla por Thiuago Olivera.

NACIONAL 4 ORIENTAL 3

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 13:30. Jueces: Juan Ramón Madera, Wilmer Rodríguez y Shuber López.

NACIONAL: Juan dos Santos, José Aberinyuado, Diego Vargas, Víctor Saldivia, Juan Leal, Carlos Mello, John Ojeda, Robinson Seguí, Facundo González, Marcos Silveira y Anderson Barboza.

Cambios: Cristofer Cabrera por Carlos Mello; Diego Alvez por Anderson Barboza; Miqueas Silva por Robinson Seguí; Lucas Fagúndez por Juan Leal; Facundo Vicente por Facundo González.

Goles: Robinson Seguí a los 3’ del primer tiempo, Carlos Mello a los 18’ del primer tiempo y Marcos Silveira a los 21’ y 34’ del segundo tiempo.

ORIENTAL: Jhordy Antúnez, Leonardo Aguiar, Cristofer Alvez, Samuel Duarte, Juan Díaz, Juan Bittencourt, Cleber Danilo Gómez, Mateo Venancio Barboza, Henry Lemos, Edison Núñez y Edgar Pressa.

Cambios: Kevin Rodríguez por Mateo Barboza; Gonzalo Cruz por Leonardo Aguiar; Facundo Flores por Juan Bittencourt.

Goles: Mateo Barboza a los 11’ del primer tiempo, Edgar Pressa a los 12’ del primer tiempo y Edison Núñez a los 10’ del segundo tiempo.