Fútbol de Veteranos: Se define la Serie A del certamen de la COFUSIN

Hoy comienza la disputa de la Serie A del 18º Campeonato de la Confederación de Fútbol Senior del Interior (COFUSIN), torneo denominado “Américo Santos López”.

La serie llevará el nombre de “60 Años del Club Cuñapirú” y todos los partidos se jugarán en la cancha del tricolor militar riverense.

El seleccionado local estará representado por un equipo conformado por jugadores de la Liga de Veteranos “Bernardino Freitas” y además también participará en esta Serie un equipo representativo de Vichadero. Los otros equipos que participarán en esta serie serán Tacuarembó, Cerro Largo y Pando.

EL FIXTURE

– Hoy, primera fecha.

Hora 9:00 Tacuarembó vs. Cerro Largo.

Hora 10:40 Rivera vs. Vichadero.

– Hoy, segunda fecha.

Hora 15:30 Cerro Largo vs. Pando.

Hora 17:10 Vichadero vs. Tacuarembó.

– Mañana, tercera fecha.

Hora 9:00 Pando vs. Rivera.

Hora 10:40 Vichadero vs. Cerro Largo.

– Mañana, cuarta fecha.

Hora 15:30 Tacuarembó vs. Pando.

Hora 17:10 Rivera vs. Cerro Largo.

– El domingo, quinta fecha.

Hora 9:00 Rivera vs. Tacuarembó.

Hora 10:40 Pando vs. Vichadero.

La Organización deja constancia que la última fecha se fijará de acuerdo a la conveniencia de definición de la Serie.