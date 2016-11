Ganaron Oriental y Nacional en el campeonato juvenil sub-18

Los azules dieron un paso muy importante hacia el título al ganar su segundo partido en la disputa de la Liguilla y es el único equipo que tiene seis unidades aunque todavía no se lo puede considerar campeón porque hay dos que pueden igualarlo en la última fecha y, en ese caso, hay que definir, primero esta segunda fase para luego ir a la definición del certamen, si es necesario.

Los azules vencieron en un atractivo partido a Sarandí Universitario justificando plenamente que ha sido mejor a lo largo del certamen

Oriental es un equipo objetivo en lograr lo que necesita, hizo un gol e inmediatamente fue sorprendido con el empate verdiblanco, pero alcanza el segundo en un momento oportuno.

Como si esperara para el zarpazo justo, a poco de iniciarse el segundo tiempo, cuando los jugadores recién volvían del vestuario y sin tiempo para reacción alguna.

Después Oriental se limitó a jugar bien, a administrar sus propias fuerzas pero en todo momento dejó la clara sensación que la victoria que estaba logrando no corría riesgos de perder.

Va camino hacia el título y le falta una sola prueba que es el próximo fin de semana ante nacional que ahora pasa a tener chances al vencer a Frontera Rivera Chico en la mañana de ayer

Los tricolores ganaron con propiedad, con tranquilidad y con goles justamente en los momentos exactos.

Fueron quienes abrieron el marcador pero un par de minutos más tarde llegó el empate de los rojos de Cuaró.

Uno a uno y aún no se habían jugado veinte minutos.

El primer tiempo se terminaba así hasta que faltando dos minutos un verdadero golazo de Facundo González vuelve a poner a los tricolores arriba en el tanteador.

Ya no había tiempo y cuando todo parecía que los tricolores se iban con una victoria por un gol de diferencia llegó otro golazo, de aire y sin dejarla picar, la tomó de volea Lucas Fagúndez para hacer estéril el esfuerzo de Farías en la valla de los rojos.

Ya eran dos los goles de diferencia y el segundo tiempo estuvo demás porque absolutamente anda cambió más que alguna otra posibilidad que tuvo Nacional de ampliar la ventaja cosa que finalmente no lo logró por algunas muy buenas atajadas del guardameta rojo.

Nacional, con tres unidades se va rumbo al último partido ante los azules pero ahora con chance de igualarlos en seis unidades.

Lo mismo le pasa a Sarandí Universitario que, en caso de ganarle a Frontera también iguala la línea de tricolores y azules pero siempre en el caso que gane Nacional, de lo contrario, ya el próximo fin de semana se termina todo con el festejo de Oriental.