Habría interés riverense por el proyecto que presenta OFI

El Programa “Gol al Futuro”, del área de programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte, acordó su inclusión en el fútbol del interior firmando un convenio con la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para que diferentes departamentos puedan sumergirse en esta propuesta.

En Salto, en oportunidad de la reunión de la Confederación del Litoral Norte, el presidente de la OFI, Gustavo Bares, explicó todos los pasos que se pretenden en tal sentido. Bares anunció la firma del convenio con la Secretaría Nacional del Deporte y los objetivos que se persiguen.

“Sin dudas que le da a las Ligas del Interior la misma posibilidad que a los clubes de Montevideo en todo lo que tiene que ver con indumentaria, prevención de salud bucal y otros detalles relacionados con el fútbol en sí”.

Es un proyecto que abarca desde los 14 años en adelante, para niños y niñas, fomentando también el fútbol femenino que crece día a día. La idea es el fútbol del interior se descentralice de la capital y contar con el aporte gubernamental que es muy importante.

Lo que se pretende es la calidad del estudiante, que pueda seguir su actividad en el interior y no tenga que irse a Montevideo, y este convenio así lo permitirá.

El convenio también pretende integrarse a la arista social, como lo adelantó Fernando Cáceres, Director Nacional de Deportes. Otro tema fundamental de este convenio es la base para que enseñanza secundaria, que posee 4.000 institutos, donde cada uno de ellos pueda contar con instituciones de fútbol propias.

La otra es la promoción de fútbol que hace directamente la Asociación a través de sus clubes y Escuelas de Fútbol que preparan futbolistas a edades tempranas. El fútbol del interior, no tanto a nivel masculino sino también femenino, dio a uno de los pasos más importantes de la temporada y anotó un “verdadero golazo al futuro”.

Pero, además, se informó por parte de Gustavo Bares que el proyecto también fue entregado a la CONMEBOL y que se lo entregará, en manos propias al Presidente de la FIFA en oportunidad de su próxima visita a nuestro país.

Bares no pudo estar presente en nuestro medio, por problemas personales, pero Luis Matosas en nombre del Sector Entrenadores y uno de los propulsores del Proyecto, estuvo, junto al Presidente de la Liga, conversando con el Intendente Departamental al respecto y se habrían acordado nuevos pasos buscando que Rivera sea uno de los polos de trabajo en un futuro cercano.