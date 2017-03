Hasta hoy se pueden adquirir entradas bonificadas para el partido del sábado

Los aficionados riverenses no están acostumbrados a la adquisición de entradas anticipadas pero en esta oportunidad hay que destacar y resaltar que al jugarse un partido válido por el Campeonato Uruguayo hay que regirse por las disposiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol y, en este caso, las del propio Ministerio del Interior.

A todo ello debemos agregar el aspecto económico porque comprando antes hay un buen descuento que llega casi al 40%. Pero esta ventaja se otorga solamente hasta el día de hoy.

Por otra parte los ingresos para el partido entre El Tanque Sisley (locatario) y Nacional se adquieren solamente en RedPagos y presentando cédula de identidad.

La Comisión Organizadora del partido entre El Tanque Sisley y Nacional, a realizarse en el Estadio “Atilio Paiva Olivera” el sábado 18 de marzo, informó que las entradas para el partido se venderán solamente hasta el día viernes 17, por RedPagos.

No se venderán entradas en las boleterías del Estadio.

ESTADIO “ATILIO PAIVA OLIVERA”

Recordemos que no hace muchas semanas, la Asamblea de Clubes designó al Estadio “Atilio Paiva Olivera” como un escenario AUF por lo que cualquier equipo locatario puede decidir traer a su oponente a Rivera.

Es más, ahora que Nacional ha sido sancionado y no puede jugar hasta el final del Apertura en su estadio, no hay que descartar la posibilidad de que dispute alguno de sus partidos en Rivera.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Ya están a la venta (hasta mañana con precios promocionales). Los precios fijados para el partido del sábado son los siguientes:

Tribuna Avda. Italia: $ 450 (anticipadas hasta hoy $ 350).

Tribuna Raúl Evaristo Tal: $ 450 anticipadas $ 350.

Tribuna Sur: $ 350 (anticipadas $ 250).

No se habilitará la Tribuna Norte.

El ingreso a la Tribuna “Raúl Evaristo Tal” se realizará por el portón 2 para los parciales de Nacional y por el portón 5 para parciales de otros equipos.