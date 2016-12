Hay entusiasmo y muchas ganas en el grupo que ayudará a Frontera en el profesionalismo

Suplemento “El Deportivo”:

Según ha expresado el Secretario de la institución, no se le puede llamar gerenciadores, tampoco grupo inversor pero, en realidad no existe un término adecuado para catalogar a quienes están colaborando con los rojos de Cuaró para que vuelva al profesionalismo.

Roberto Araújo ha dicho que ni Diego Cattiva ni Martín Martínez quieren que se los designe de esa manera y que tampoco se crea que vienen a “poner dinero” para salir de esta situación complicada que vive cualquier equipo profesional y no sólo del interior del país sino que de los propios de Montevideo.

Pero hay situaciones que saltan a la vista, la importancia de Martín Martínez en este emprendimiento ha sido de vital importancia, es el nexo, de su presencia en el ‘98 en nuestra ciudad, de sus viajes realizados a nuestra ciudad en oportunidades anteriores ha quedado esta inquietud que hoy se transforma en un principio de realidad que ojalá se pueda concretar solamente por el entusiasmo que han demostrado y por el trabajo que vienen realizando.

Un trabajo que según el propio Roberto Araújo ha destacado al extremo de temer por el acompañamiento que pueda tener por parte de la dirigencia local que ya perdió el embalaje y que hace dieciséis años que venía con el freno de mano.

Hoy, el rojo de Cuaró está en pleno movimiento, trabaja con un director técnico con mucha experiencia por diversos países del mundo, con una selección de jugadores, con una base que se pretende que sea de nuestra ciudad para buscar la identidad con Rivera y con el barrio pero que, sin duda alguna tendrá que tener la experiencia de jugadores que deberán llegar de otros lados para fortalecer a un equipo que debe construirse desde la base.

Hoy Frontera es el comienzo de una realidad que solamente veremos concretar en el momento que ingrese a la cancha a jugar por el certamen de la Divisional B, o de la B Nacional que, según el Secretario del club parece ser no solo el lugar donde se lo va a colocar sino el mejor punto para recomenzar la actividad.

Y los gerenciadores, emprendedores, inversores, o como se llamen, que no pierdan la ilusión de seguir creyendo en la frontera mucho más que en Frontera.