Hay honda preocupación por parte de los integrantes de la Liga de Fútbol Infantil

Los neutrales y delegados de los equipos de la Liga Riverense de Fútbol Infantil vienen manifestado su profunda preocupación por la creación de una Liga paralela en el vecino Municipio de Livramento.

Todo sería normal si no se anunciara que la Liga estaría afiliada a la Organización Nacional de Fútbol Infantil lo que en principio aparece como, por lo menos, ilegal.

Pero hay mucho más, porque se dice que hay un Consejero de ONFI que estaría patrocinando la creación de esta Liga y eso si es grave si no cuenta con el apoyo y la representatividad que dice invocar.

Se señala que el pasado fin de semana se procedió al lanzamiento oficial de la Liga Santanense y con la presencia de este Consejero.

Pero también se anunció que al acto concurrieron algunos equipos de nuestra ciudad.

Sus referentes salieron al cruce de estas acusaciones expresando que lo habían hecho tan solo con el objetivo de jugar algunos partidos amistosos como lo hacen habitualmente y que en ningún momento fueron comunicados que se iba a proceder al acto que finalmente promocionaron.

Queda claro que no se trata de un equipo que podría afiliarse a la Liga Riverense, como es el caso de la AABB que hace ya muchísimos años participa de nuestros campeonatos.

La Liga Riverense permanece atenta a estas situaciones y a los pasos que se vienen dando con la idea firme de solicitar las explicaciones oficiales del caso a la Organización Nacional de Fútbol Infantil.

Todo hace indicar que no hay resorte reglamentario que valide la creación de una Liga del otro lado de la frontera territorial.