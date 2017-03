Hoy comienza la actividad oficial de la Liga Riverense de Baby Fútbol

La semana pasada se llevó a cabo el acto eleccionario en la Liga Riverense del Fútbol Infantil y con ello se puso en marcha la temporada.

La Asamblea de delegados había dispuesto oportunamente que había que designar a una Comisión Electoral que debía hacerse cargo del acto eleccionario.

Roberto Valiente, Nelson Moreira y Francisco Velázquez llevaron adelante la actividad y la semana pasada se realizó el acto con la presencia de una sola lista.

La misma encabezada por el Dr. Desaix Fajardo logró cinco votos de los nueve habilitados para hacerlo.

Los clubes Nacional, Cuñapirú, Frontera Rivera Chico y Huracán no concurrieron.

Los otros cinco clubes fueron y votaron a dicha lista por lo que se confirmó que habrá cambios en la conducción del fútbol infantil.

Hoy habrá reunión de delegados junto a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva.

Los presididos por el Dr. Desaix Fajardo deberán distribuir los cargos entre sus miembros titulares.

Los delegados deberán plantearse la necesidad de un nuevo llamado a Asamblea con la finalidad de aprobar definitivamente el ingreso a la Liga del equipo “Pelota de trapo” de la ciudad de Tranqueras.

En realidad Ángel Tabaré do Prado hizo todas las gestiones pero desde el punto de vista reglamentario aún no es un equipo de la Liga puesto que aún no se ha puesto a consideración.

Todos descuentan que el equipo de Tranqueras es el novel integrante de la Liga pero se deben cumplir los requisitos administrativos para ello.

No es improbable que se comience a diagramar la actividad oficial de la presente temporada.