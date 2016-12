Hoy la celeste mayor sale a la cancha y jugará dos partidos de práctica

El cuerpo técnico de la selección celeste dispuso que la celeste vaya a la cancha hoy a jugar sus dos primeros partidos amistosos.

En realidad no serán encuentros formales sino que una presentación de todo el plantel porque el técnico ha determinado la integración de dos grupos. Cada uno de ellos jugarán sesenta minutos de fútbol.

El primero de ellos, ante un equipo integrado por jugadores del 14 de Julio de Livramento. El otro, una hora más tarde, ante un representativo de Deportivo Floripa.

La idea del cuerpo técnico es ir buscando un equipo para enfrentar, el sábado siguiente al representativo de Cerro Largo en el que puede ser considerado como el primer partido amistoso.

Los integrantes del plantel celeste han finalizado su segunda semana de entrenamientos y ya se han realizado evaluaciones físicas por parte de Mauricio Ubal.

En cada uno de los entrenamientos no han faltado trabajos con pelota, por lo que el técnico ya tiene una idea formada en cuanto a la integración del equipo.

Es probable que hoy Julio Ferreira no divida el plantel entre titulares y suplentes, y sí sean dos grupos mezclados de acuerdo al criterio del técnico, pero todo irá confirmando su idea en relación a lo que presentará el próximo fin de semana.

El jueves, el plantel estuvo en el estadio realizando un movimiento de fútbol con muchas paralizaciones e indicaciones del técnico y sus colaboradores.

En la jornada de ayer el movimiento se realizó en el Parque “Pedro Maciel”, y los partidos de esta noche están previstos a partir de las 19:00 horas, con entrada gratuita. Fotografía de archivo / Rinaldo Mora.