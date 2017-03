Hoy se fijarán detalles del comienzo del campeonato de la Divisional B

El Consejo de la Divisional B sesionará esta noche y deberá fijar los detalles correspondientes a la primera fecha del campeonato.

Sarandí Universitario propuso oportunamente que el certamen se atrasara quince días debido a la gran cantidad de jugadores que tiene en la selección celeste, que aún sigue la disputa de la Copa Nacional, e incluso con dos jugadores en la selección de Tacuarembó.

En la última sesión, la propia institución verdiblanca retiró esa moción y apoyó la que promovían los neutrales de la Liga en el sentido de postergar una semana pero digitar el sorteo de tal manera que Sarandí quedara libre en la primera fecha.

Esta moción tuvo la mayoría de votos, con la posición contraria de Ansina y Plaza Carreta.

Como consecuencia de ello el certamen de la Divisional de Ascenso estará comenzando el próximo domingo y el número 5 en el sorteo le correspondió a los verdiblancos.

Realizado el sorteo quedó determinada la primera fecha que se jugará ajustado al siguiente detalle: Ansina vs. Artigas y Plaza Carreta vs. Nacional.

Los demás detalles se estarán fijando esta noche cuando sesione el Consejo de la Divisional.

La novedad es que se estaría realizando el lanzamiento del certamen durante el espectáculo que seguramente se realizará el próximo sábado, en oportunidad que la celeste mayor comience la disputa de los cuartos de final de la Copa Nacional.

Los equipos de la Divisional B desfilarán con una delegación cada uno de ellos y no se descarta la posibilidad de jugarse un partido preliminar.

Si ello se confirma, esta noche se procederá a la realización de un sorteo entre los dos partidos de esta primera fecha, uno se jugará en el estadio el sábado, como preliminar de la selección y el otro el domingo en escenario y hora a definir esta noche.