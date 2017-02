Importante victoria celeste, lograda con mucho trabajo y grandes actuaciones

La celeste mayor nos viene acostumbrando a este tipo de actuaciones, con el corazón, con una gana enorme de no ceder ante la adversidad que es digna de resaltar.

A veces hay superioridad del rival, que toca mejor, que llega con peligro, que abre la cancha, que se desmarca, pero siempre hay un celeste para restar importancia al ataque.

Tuvimos un error en los noventa minutos, y este nos costó el gol de la visita.

Iban apenas 21 minutos de juego y Andreoli, casi sin proponérselo, se encontró con la pelota delante del punto penal y solo para convertir.

No se sabe cómo ni porqué, apareció en ese lugar tan solo pero fue ese error y ni uno más.

Por suerte para nuestro equipo celeste, dos minutos más tarde el árbitro tacuaremboense sancionó un penal claro e inobjetable, que ejecutó Rosano y la mandó al fondo de la red.

Rivera volvía a tomar las marcas, volvía a anular la posibilidad de que Patriti fuera el titiritero del equipo, logró impedir la eficacia ofensiva de Schneider, autor de la mayoría de los goles sanduceros en el certamen, y a partir de allí comenzamos a soltar cada vez más a los laterales volantes pero con Sebastián Rosano nuevamente cumpliendo una función realmente excepcional.

Por si fuera poco, en una de ellas, se libró de un rival con una jugada de lujo, la acomodó y su potente remate se coló en el arco rival sin que el golero sanducero pudiera llegar, por más que se estiró. Dos a uno a favor y al vestuario.

En la etapa complementaria los sanduceros salieron a cancha con la presencia de Lima, que se unió a Schneider y Patriti, pero la marca celeste siguió siendo eficaz.

Una individual, la de Boldrini sobre el barbado Patriti, y las otras de acuerdo a como se movían los rivales.

Fue entonces que comenzaron a aparecer las figuras individuales que se sumaron a lo que ya había realizado Rosano en la primera parte del partido.

Rodrigo Silva siguió siendo, y cada vez más, el valor eficiente que necesita la defensa; Boldrini confirmaba que Patriti jugaba cada vez menos y Andrei Florindo barriendo todo.

Ocaño se cansó pero anuló su sector por donde no se podía subir. Fabricio Ferreira, por la derecha, anulaba a quien subía por ese sector y en el complemento, al igual que en Bella Unión, ya no tuvo mucha presencia ofensiva, pero valió por el esfuerzo como marcador.

Marcos Boldrini y Marcelo López se adueñaron del medio y por ese sector era imposible ingresar. La tarea de soportar la pelota adelante quedó a merced del enorme esfuerzo de Anderson Pérez y Richard Gómez.

Luego el ingreso de Marcos Ramos puso la pausa en el mediocampo con un auxilio importante del delantero celeste que bajó unos metros a colaborar con sus compañeros y cuando Camy entró cerró definitivamente el sector izquierdo de nuestra defensa.

El final fue nuevamente épico, con David Freitas siendo un valor muy importante para la victoria. La diferencia es escasa pero es diferencia a nuestro favor que habrá que capitalizar en lares sanduceros.

LOS DETALLES

RIVERA 2 PAYSANDÚ 1

Cancha: Estadio “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 21:00. Jueces: Rodolfo Rivero, Wilson Sanguinetti y Kleiber Otegui (terna de Tacuarembó).

RIVERA: David Freitas, Walter Andrés Boldrini, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Lauro Ocaño, Marcelo López, Marcos Giovanni Boldrini, Cristian Fabricio Ferreira, Sebastián Rosano, Richard Gómez y Anderson Pérez.

Cambios: A los 33’ Marcos Ramos por Sebastián Rosano; a los 37’ Marcio Camy por Lauro Ocaño; a los 45’ Facundo Sian por Andrés Boldrini. Todos en el segundo tiempo.

Goles: Sebastián Rosano a los 23’, de penal, y a los 35’ del primer tiempo.

PAYSANDÚ: Federico Acosta, Rodrigo Michelena, Oscar Bassadone, Guillermo Pérez, Guillermo Andrada, Santiago Almirón, Darío Algalarrondo, Fabricio Díaz, Juan Andreoli, Paolo Patritti e Ignacio Schneider.

Cambios: En el entretiempo, Ruben Lima por Santiago Almirón.

Gol: Juan Andreoli a los 21’ del primer tiempo.