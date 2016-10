Intensa actividad del fin de semana en la Liga Riverense de Fútbol Infantil

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha en el marco de los campeonatos del baby fútbol local, trofeo “Ruben Marón González”. Los detalles de la actividad de este fin de semana son los siguientes:

HOY, SÁBADO

Generación 2007 (quinta fecha de la liguilla).

– En la cancha de Peñarol (A):

Hora 9:30 Peñarol vs. Sarandí Universitario.

– En la cancha de Peñarol (B):

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Oriental.

Generación 2008 (quinta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol (A):

Hora 10:45 Peñarol vs. Sarandí Universitario.

– En la cancha de Peñarol (B):

Hora 10:45 Oriental vs. Zé Ney AABB.

Generación 2004 (cuarta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol (A):

Hora 12:00 Oriental vs. Peñarol.

Hora 15:00 Nacional de Básquetbol vs. Nacional.

– En la cancha de Peñarol (B):

Hora 12:00 Cuñapirú vs. Lavalleja.

Hora 13:15 Frontera Rivera Chico vs. Sarandí Universitario.

Hora 17:30 Huracán vs. Zé Ney AABB.

Generación 2006 (cuarta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol (A):

Hora 13:15 Nacional vs. Nacional de Básquetbol.

Generación 2003 (cuarta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Nacional:

Hora 17:30 Frontera Rivera Chico vs. Nacional.

MAÑANA, DOMINGO

Generación 2006 (cuarta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol (A):

Hora 10:00 Zé Ney AABB vs. Sarandí Universitario.

Generación 2003 (cuarta fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol:

Hora 10:45 Huracán vs. Oriental.

Hora 13:00 Lavalleja vs. Sarandí Universitario.

Hora 15:30 Cuñapirú vs. Peñarol.