Julio Ferreira comienza a preparar el equipo para el amistoso ante Paysandú

Los blancos del Litoral, dirigidos por Sergio Esquivel, comenzaron a entrenar hace una semana -y con muchos problemas debido a que la mayoría de los jugadores no aceptaron las condiciones económicas propuestas por los dirigentes- y el próximo sábado saldrán a la cancha con la finalidad de recibir a la selección celeste.

Julio Ademar Ferreira, que paró dos equipos en los amistosos ante Durazno, tiene ahora un partido ante un equipo al que seguramente lo tendrá de rival nuevamente dentro de algunas semanas.

Ya no hay mucho tiempo para nuevos partidos de entrenamiento por lo que hay que suponer que el técnico celeste comienza a preparar al equipo para el comienzo del certamen nacional.

El próximo sábado será una buena oportunidad para ello, hasta por el hecho que al viajar junto a la selección sub-18 se deberá limitar el plantel que concurrirá a tierras sanduceras.

Ferreira tendrá que elegir entre los veinticinco jugadores que tiene a disposición, la cantidad que la dirigencia celeste le indique que podrá concurrir a la capital sanducera.

Se estima que el número no deberá superar los diecinueve jugadores, por lo que el primer corte estará allí, aunque es obvio que quienes queden en nuestra ciudad no serán eliminados del grupo ni mucho menos, pero será una primera selección.

Luego vendrá la integración del equipo que ingrese a jugar y ya comenzará a conocerse la opinión del técnico en cuanto a los once que serán quienes comiencen la disputa del certamen nacional el próximo sábado 14 de enero.

Consultado en algunas oportunidades, Julio Ferreira ha señalado que tiene algunas dudas en cuanto a algunas posiciones que seguramente se definirán por algún detalle mínimo.

Por ejemplo en el arco, donde los tres goleros del plantel tienen un excelente nivel y los tres tienen cualidades muy importantes que los potencian como posibles titulares, pero evidentemente debe jugar solamente uno.

Y así como en el arco, hay otras posiciones donde hay jugadores muy parejos pero felizmente de muy buen nivel, por lo que la responsabilidad será del técnico y bienvenidas las dudas que tiene y las decisiones que deberá adoptar.