Julio Ferreira: Rivera pudo ganar el partido pero el empate no es un mal resultado

El técnico celeste coincide que se debió haber ganado el partido pero el empate no es un mal resultado. Julio Ademar Ferreira dijo a NORTE que nuestra selección celeste tuvo la pelota y las oportunidades pero no las supimos aprovechar.

“En el fútbol no se dan muchas chances de anotar por partido y no se pueden desperdiciar. Quizás la ansiedad nos jugó una mala pasada, por estoy contento y conforme con la actuación del equipo, aunque también somos conscientes que hay mucho para mejorar y la tranquilidad de saber que si mantenemos ese nivel y mejoramos en la definición, todo puede ser favorable”, señaló.

Cuando explicó su sistema táctico nos dijo que jugó “con un claro 4-4-2, y si todos vieron los entrenamientos, siempre tuve dudas en cuanto a los dos jugadores de enganche, Camy o Fabricio por un lado y por el otro a Diego, Jorge o Anthony y tuve que decidirme”.

Luego, a lo largo del partido vio la posibilidad de jugar con tres delanteros e ingresó Marcos Ramos y no salió como había pretendido: “tuve que volver al sistema original pero con otros jugadores, con Fabricio como volante de contención junto a Marcos Boldrini, porque son los jugadores más tácticos que tengo, soltando a Marcelo López por la derecha y a Diego Suárez por la izquierda y dio resultado porque en esos últimos minutos tuvimos varias posibilidades de anotar”.

Sobre el hecho de que se veía a muchos jugadores cansados a los pocos minutos del segundo tiempo, de un lado y del otro, Ferreira señaló que “la verdad es que el calor y el pasto alto perjudicaron mucho. Yo miraba mientras jugaban los juveniles y no se le veía el zapato a nadie y eso fue perjudicial para los dos, pero en una cancha con pasto más bajo nuestro toque de pelota hubiera sido mucho más eficiente. Pero no son excusas”.

La duda que nos queda, y se lo preguntamos al técnico celeste, es si Artigas fue menos de lo que se esperaba o si Rivera jugó más, a pesar de respetarlo al extremo de mantener muchos jugadores de marca en el medio…

El entrenador celeste respondió que “si cuando salimos de Rivera me hacían firmar un empate me venía loco de contento. Luego de ver el partido creo que teníamos que haber ganado. Rivera jugó bien y Artigas no es aquel equipo que todos pensamos que iba a ser pero no hay que desmerecer lo que hicimos. Hubo momentos en que parecía que los locatarios éramos nosotros, pero el fútbol se gana con goles y nosotros tuvimos chances y no los hicimos”.

¿Y AHORA?

“En principio hay que dominar la ansiedad, jugar bien por afuera, ganar las bandas y, por encima de todo, llegar y concretar”, señaló el director técnico.

La selección ya utilizó la cancha ayer, buscando zafar la media cancha de Bella Unión que seguramente estará bien poblada.

En relación al partido en sí y las posibilidades de cambios de sistemas o de nombres, Julio Ferreira nos dijo: “Tengo que hablar con algunos jugadores para ver si están prontos y hasta podemos dar alguna sorpresa y jugar un poco más adelantados”.