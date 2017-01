La celeste apoya a los compañeros que se quedaron sin campeonato

Una excelente idea para que nuestros jugadores lesionados se sientan integrados al grupo.

Se trata de un grupo realmente interesante y que muy pocas veces -o nunca- hemos visto en los vestuarios de nuestra selección celeste.

En ese grupo estaban -y seguirán estando- Cristian Meneses y Maiko Britos, que se lesionaron un par de días antes del debut en esta edición de la Copa Nacional de Selecciones.

Es obvio que no había confirmación alguna por parte del cuerpo técnico celeste pero, de acuerdo a lo que se había visto en los partidos de entrenamiento, los dos iban a jugar como titulares en nuestra zaga.

El viernes pasado Cristian Meneses estaba en Porto Alegre donde se le realizó la intervención quirúrgica de meniscos y Maiko Britos ya ha iniciado una etapa de recuperación que llevará un par de semanas más aún.

Los jugadores celestes ingresaron a la cancha portando un gran cartel donde rezaba “Fuerza Cristian y Maiko”.

Un hecho que no puede pasar inadvertido.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DEL CERTAMEN INTERZONAL 2017 DE FÚTBOL

El pasado domingo 22 de enero, en la localidad de Paso Hospital, se disputó la segunda fecha del campeonato de fútbol Interzonal 2017, organizado por la División Deportes de la comuna.

Los resultados de la fecha fueron los siguientes:

– En categoría mayores: Cortume 1 Cerro Pelado 3; Cerrillada 2 Moirones 2 y Paso Hospital 1 Paso Lapuente 0.

– En categoría veteranos: Cortume 1 Cerro Pelado 1; Cerrillada 2 Moirones 2; Paso Hospital 1 Paso Lapuente 0.

PRÓXIMA FECHA

El próximo domingo 29 de enero, desde la hora 9:00, se disputará la tercera fecha en la localidad de Paso Lapuente, según el siguiente detalle:

– Moirones vs. Cerro Pelado.

– Paso Hospital vs. Cortume.

– Paso Lapuente vs. Cerrillada.