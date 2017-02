La celeste en las semifinales de la Regional Litoral de la OFI

Comienza una nueva etapa en el fútbol del interior. Este fin de semana inician las semifinales de los Campeonatos Regionales que pretenden hacer olvidar a las viejas Confederaciones que ya no tienen peso político alguno.

De todas maneras es el camino indicado para llegar al objetivo central que es el de estar en el verdadero Campeonato Nacional que comienza en tres semanas cuando queden solamente los dos mejores de cada una de las regiones y jueguen por el título máximo.

La realidad es que poco o nada importa la final de esta fase regional porque los dos clasificados de esta fase que se inicia ya estarán clasificados a participar en la ronda final del Nacional.

Pero, para llegar allí es necesario sortear este último paso, el de las semifinales y Rivera debe jugar, nuevamente ante Bella Unión.

Es necesario explicar que hay ventajas interesantes en ello porque se trata de un rival no solo conocido sino que, hasta el momento, no nos ha ganado.

En nuestro estadio nos perdimos la gran oportunidad de ganar conformándonos con un empate mientras que en Bella Unión logramos una valiosa victoria que nos depositó en la siguiente fase con un segundo lugar que hasta ese momento era de los rivales.

Los rojos del Norte han demostrado ser un buen equipo y clasificaron como mejor tercero pero con autoridad y con algunos jugadores muy importantes para el funcionamiento del equipo.

La celeste no puede cambiar porque se ha llegado no solo a buen funcionamiento como equipo sino que también a resultados positivos.

La idea es llegar en las mejores condiciones al encuentro revancha y buscar sacar una ventaja al menos interesante.

Hay condiciones, hay posibilidades y para ello, solamente hay que reiterar las buenas actuaciones de los últimos partidos y seguir con el mismo sistema y equipo.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Partido de ida de la tercera fase del Regional Litoral de la Copa Nacional de Selecciones.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 20:30 Rivera vs. Bella Unión. Jueces: Adhemar Morán, José Avila y Jorge López (terna de Durazno).