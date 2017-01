La celeste ganó su último partido de práctica antes del comienzo de la Copa Nacional

En la jornada de ayer se disputó el último encuentro de práctica formal de fútbol por parte de nuestra selección riverense antes del comienzo de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Más allá del resultado, que fue favorable a los celestes por uno a cero, hay que destacar lo importante de la presencia de Frontera Rivera que fue un rival interesantísimo para nuestra selección, especialmente en el primer tiempo.

Frontera Rivera, que se prepara para volver al profesionalismo del fútbol uruguayo, se presentó con un equipo altamente competitivo y a pesar que hace muy pocos días recomenzaron la actividad y que hay muchos jugadores que recién se están integrando al plantel, se plantó muy bien y fue un rival como seguramente no vamos a encontrar en la Copa Nacional.

Eso posibilitó que nuestro director técnico pudiera evaluar a la perfección cada uno de los detalles, como por ejemplo el nuevo funcionamiento de la pareja de zagueros.

Ayer, que en realidad era la primera vez que jugaban juntos, ingresaron Rodrigo Silva y Andrei Florindo.

Quedó en el debe el enlace entre mediocampo y ataque, donde Fabricio Ferreira cumple una función, pero quien debe hacerlo es quien lo acompañe en el segundo escalón del mediocampo.

Ayer jugó Diego Suárez y cuando ingresó Anthony Márquez, salió Fabricio Ferreira por lo que no se pudo analizar el funcionamiento de dos jugadores que podrían a llegar a ocupar esa plaza.

En el resto del equipo parece no haber demasiadas dudas y Julio Ferreira ya lo ha definido con la integración de jugadores que seguramente estarán en la titularidad del equipo el próximo sábado.

Resta solamente un entrenamiento de fútbol a realizarse mañana y ahí si ya no habrá otra alternativa y el técnico deberá definir no solo la oncena sino el sistema táctica a utilizar en el “Matías González”.

LOS DETALLES

RIVERA 1 FRONTERA RIVERA 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Oscar Profumo, Silvio Antúnez y Ricardo Damaceno.

RIVERA: Yai Fontes, Sebastián Rosano, Rodrigo Silva. Andrei Florindo, Álvaro Amado, Marcos Boldrini, Marcelo López, Fabricio Ferreira, Diego Suárez, Richard Gómez y Anderson Pérez.

Luego ingresaron: Yian Luca Rosa, Rodrigo Sena, Andrés Boldrini, Facundo Sian, Marcio Camy, Luis Eduardo García, Leonardo Alvez Juan Manuel Floreta, Lauro Ocaño y Jorge Pereira Soares.

Gol: Marcos Boldrini a los 39’ del primer tiempo.

FRONTERA RIVERA: Carlos Céspedes, Maximiliano Castilla, Washington Fagúndez, Agustín Lucero, Yonathan Gorgoroso, Jesús Oviedo, Manuel Rodríguez, Brahian Ludueña, Jonathan Corzo, William Brochi y Maximiliano Ponce.

Luego ingresaron: Sandro Azevedo, Facundo Zapata, Héctor Marcel Nasser, Martín Aires y Jamnsen Hernández.