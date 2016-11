La celeste inicia su marcha hacia la recuperación de una pálida imagen

Se trata de una semana muy importante para nuestro fútbol. La ausencia de las canchas en la temporada pasada trae aparejado una gran expectativa por parte de todos, aficionados y jugadores.

En la sesión semanal de nuestro fútbol se dieron a conocer la lista de jugadores convocados a la selección mayor que se reunieron en horas de la noche en la sede del club Peñarol y que ayer ya comenzaron las actividades.

Las novedades eran conocían porque lamentablemente han sido muchos los jugadores que no aceptaron la invitación a integrarse al grupo por diversos motivos.

Unos expresaron temas referidos al cansancio luego de una extenuante actividad local, otros, vacaciones con sus familias y otros por aspectos económicos.

Lo concreto es que Julio Ademar Ferreira y el Coordinador Orlando Correa conformaron el siguiente grupo de jugadores que aceptaron la integración al grupo seleccionado celeste:

De Cuñapirú: Álvaro Amado Alanis, Maiko Daniel Britos Pereira, Jonathan Marcel Díaz Gómez y Edison Leonardo Pérez Barboza.

De Deportivo Colina: Anthony Richard Márquez Leguizamón y João Fernando Santana Pintos.

De Huracán: Junior Volnei da Silva Severo, Andrei Florindo Vargas, Gerardo David Freitas Fernández y Marcos Jeremías Rodríguez Silva.

De Lavalleja: Luis Paulo De Oliveira Rodríguez.

De Oriental: Cristian Fabricio Ferreira Silva, Juan Manuel Floretta Lemos, Lauro Alexander Ocaño Vargas, Diego Mathias Suárez Pereira, Santiago Gabriel Trinidad Prestes e Yian Luca Rosa Márquez.

De Peñarol: Marcio André Camy Salgado, Richard Alejandro Gómez Muñoz Cristian Andrés Meneses Barate y Marcos Andrés Ramos.

De Sarandí Universitario: Yai Andrés Fontes Tomé, Walter Andrés Boldrini Ngreira, Marcelo Ignacio López Seballe y Anderson Pérez Sánchez.

La gran mayoría de ellos concurrieron al llamado y algunos no pudieron hacerlo debido a la coincidencia con sus horarios de trabajo y comunicaron a los integrantes del cuerpo técnico.

Falta solamente la confirmación de João Fernando Santana y de Luis Paulo de Oliveira que han sido los únicos que no justificaron su ausencia.

PLANTEL SUB-18 CONVOCADO A REUNIÓN Y COMIENZA A ENTRENAR EL LUNES

En la sesión del Consejo Juvenil se dieron a conocer los nombres de los jugadores citados a la selección juvenil sub-18.

La nómina fue entregada a los delegados de los equipos, tal cual lo establece el reglamento, y estos son los responsables por la citación a cada uno de ellos.

El cuerpo técnico encabezado por Jorge Gustavo Fagúndez solicitó que se citara a los jugadores y sus padres o tutores a una reunión a realizarse esta tarde en la sede de la Liga de Fútbol.

La reunión se realizará a partir de la hora 19:00 y se acordarán las normas de trabajo que regirá la actividad de la celeste sub-18.

Luego de la reunión, los jugadores participarán de un ágape ofrecido por la dirigencia del fútbol local.

Los jugadores citados para integrar el plantel riverense de la categoría son:

De Ansina: Adalbeto Saturnino Polocastro Domínguez.

De Cuñapirú: Giovanni Ismael Vaz Pereda.

De Deportivo Colina: Esteban Fabián Pereira Alvez.

De Frontera Rivera Chico: Víctor Gustavo Farías Rodríguez, Adilson Gómez Agraden y William Eliezer Barboza Ramos.

De Huracán: Lucas Maximiliano Gómez Souto.

De Lavalleja: Ricardo Elías Mora Castaño.

De Nacional: Lucas Giovanni Fagúndez Rodríguez, Facundo González Ruiz, Juan Manuel Leal Ribeiro, Juan Diego Santos Núñez y Miqueas Silva Silveira,

De Oriental: Mateo Venancio Barboza Sena, Juan Gabriel Díaz Denis, Samuel Duarte Píriz, Cleber Danilo Gómez Silva, Edison Leonardo Núñez Gómez, Bruno Daniel Pérez Rodríguez y Edgard Deivich Presa Silveira.

De Peñarol: Pablo Javier Alcoba Silva, John Adams Ferreira Díaz, Leonardo Gainett Rodríguez, Andrés Maximiliano Machado Píriz. Lucas Brandon Sánchez Conde y Thiago Daniel Suárez Pinto.

De Sarandí Universitario: Alejandro Miguel Canto Velasco, Rodrigo Ezequiel de Bellis Salvagno, Sergio Matheus Rivero de Machado y Nicolás Germán Rodríguez García.