La celeste mayor dio vuelta un resultado adverso y conformó buen entrenamiento

PAYSANDÚ (Por Sergio Feris de Heroica Deportiva). La selección mayor celeste jugó su segundo encuentro de entrenamiento ante un equipo que se prepara para intervenir en el mismo Campeonato que los nuestros.

La nota distinta fue que el partido no terminó ya que debido a algunos inconvenientes generados fuera del campo de juego, motivado por algunas jugadas bruscas permitidas por el árbitro, culminaron con un duro cruce de palabras entre los técnicos y a pesar que Eris Herrera pretendió que se calmaran, optó por finalizar el encuentro cuando aún restaban seis minutos para completar los noventa.

Ante unas doscientas personas que se acercaron al estadio Artigas el seleccionado sanducero realizó su primer amistoso, mientras que para los celestes se trataba de una nueva instancia ya que se habían enfrentado, el pasado fin de semana a la selección de Durazno.

Una primera mitad donde Paysandú mostró buenos lapsos de buen fútbol, y a los veintidós minutos Paolo Patritti de golpe de cabeza puso a la blanca arriba del marcador.

Pero a los 33’ la visita tiene una pelota quieta a su favor y Anderson Pérez la ejecuta magistralmente para convertir el gol visitante.

El complemento Paysandú colocó en cancha un equipo nuevo y solo repitió Guillermo Andrada.

La visita mantuvo su once inicial, y encuentra el segundo gol tras un tiro penal ejecutado por Sebastián Rosano, ex jugador de Peñarol que también pasara por el fútbol argentino jugando en Racing de Avellaneda y Tigre.

Paysandú tiene la posibilidad de empatar en un penal que no vimos la falta marcada por Herrera que ejecutó Fernando Franco y fue contenido por el golero riverense.

Pocos minutos después Anderson Pérez vuelve a convertir para el visitante poniendo el 3-1, sobre el final Santiago Almirón recibe una dura entrada y esto originó la molestia del entrenador Sergio Esquivel que le recriminó al entrenador riverense que se trataba de una práctica.

La discusión subió de tono el árbitro Eris Herrera quiso tranquilizar las aguas pero terminó suspendiendo el partido a los 39 minutos del complemento.

La nota fue la negativa es la internación de Nicolás Morales que terminó con pérdida de conocimiento, tras un fuerte golpe de codo en su cabeza, y en estos momentos está hospitalizado.

El árbitro, Eris Herrera dejó que el partido se jugara un poco brusco y esto fue lo que originó la molestia de Sergio Esquivel.

Por otra parte el árbitro no dejo volver a entrar al delantero Patritti que se aprestaba a reingresar al campo después de haber sustituido al terminar la primera parte, esto generó otra molestia en el cuerpo técnico y delegado sanducero ya que se trataba de un amistoso y el objetivo era darles minutos a los jugadores.

LOS DETALLES

PAYSANDÚ 1 RIVERA 3

Cancha: Estadio “Parque Artigas”. Árbitros: Herrera, Curti y Ledesma.

PAYSANDÚ: Federico Acosta, Guillermo Andrada, Oscar Bassadone, Guillermo Pérez, Nicolás Morales, Ignacio Correa, Darío Algalarrondo, Juan Andreoli, Valentín De Olivera, Ignacio Schneider y Paolo Patritti.

En el complemento ingresaron: Marcos Rodríguez, Rodrigo Michelena, Aníbal Correa, Enzo Echeveste, Guillermo Andrada, Héctor Culshaw, Nicolás Duarte, Santiago Almirón, Fernando Franco, Pablo Copello, Gonzalo Ángelo.

Goles: Paolo Patritti a los 22’ del primer tiempo.

Observaciones: A los 19’ del segundo tiempo Yai Fontes le atajó un penal a Fernando Franco.

RIVERA: Yai Andrés Fontes, Sebastián Rosano, Cristian Andrés Meneses, Maiko Daniel Britos, Álvaro Amado, Cristian Fabricio Ferreira, Marcelo López, Marcio André Camy, Diego Suárez, Anderson Pérez y Richard Alejandro Gómez. D.T.: Julio Ferreira.

Ingresaron: Silva, Andrei Florindo Vargas, Anthony Richard Márquez y Juan Manuel Floretta.

Goles: Anderson Pérez a los 33’ del primer tiempo; Sebastián Rosano -de penal- a los 18’ del segundo tiempo y Anderson Pérez a los 23’ del segundo tiempo.

Observaciones: El partido fue suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo. Fotografía: Gentileza Sergio Feris / Heroica Deportiva.