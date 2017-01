La celeste mayor nunca regresó con un triunfo desde el “Matías González”

En la disputa de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en categoría mayores, la celeste tiene un saldo negativo jugando ante la representación de Artigas. Y mucho más si analizamos los encuentros jugados en el “Matías González”.

En las trece ediciones anteriores, celestes y blancos norteños se enfrentaron en dieciocho oportunidades. Rivera ganó en cinco oportunidades, empataron cuatro partidos y hubo nueve victorias de Artigas. Los celestes marcaron veintiséis goles mientras que los artiguenses lograron cuarenta.

En la ciudad de Artigas jugaron en nueve oportunidades y Rivera nunca ganó en el “Matías González”, hubo tres empates y cinco derrotas. Rivera marcó once goles y le hicieron veintiséis.

En Rivera, de los nueve partidos jugados, hubo cinco victorias celestes, un empate y tres derrotas. Rivera hizo quince goles y le hicieron catorce.

Un saldo negativo que buscaremos comenzar a revertir a partir de este fin de semana.

No podemos omitir que antes del comienzo de este nuevo sistema de disputa dispuesto por la OFI hace ya catorce años, se jugaron otros campeonatos, los de las Confederaciones donde generalmente no nos enfrentábamos a los artiguenses, pero si en algunas fases siguientes del Campeonato Nacional. Pero en realidad fueron muy pocas y no se registran victorias celestes, al menos en el estadio “Matías González”.

Quizás la más recordada es la que jugaron cuando se terminó la Confederación del Norte y se pasó a un sistema nacional de corta duración.

Ese año la celeste fue campeona del interior y perdimos un solo encuentro, precisamente en Artigas, a pesar que seguimos adelante en el certamen clasificándonos por saldo de goles a raíz de la diferencia alcanzada en nuestro estadio.