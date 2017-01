La celeste va por puntos vitales que la pongan camino a la clasificación

Un punto como visitante tiene importancia y trascendencia si se logran los que se disputan como locales.

Esta noche la selección celeste tiene la necesidad imperiosa de ganarle a Bella Unión para seguir firme rumbo a lograr el primer objetivo que es la clasificación.

El punto obtenido el pasado fin de semana en Artigas tendrá validez siempre y cuando hoy se logren tres.

Y la celeste está capacitada para ello, basta afinar la puntería.

Ha sido uno de nuestras principales carencias en los últimos tiempos, se erra en la definición y eso no solo nos ha costado partidos sino que clasificaciones.

En el estadio “Matías González”, por ejemplo, quedó claro que Rivera fue mejor, que dominó gran parte del partido pero falló en el remate final y en la forma de buscar estar en posición ofensiva una mayor parte del tiempo.

Las oportunidades se dan, las chances van a aparecer siempre y cuando haya una inclinación ofensiva del equipo que, en realidad, no se vio en Artigas y aún así, se pudo haber ganado.

Hoy el rival es diferente pero no solamente por tratarse de Bella Unión, un Sector sin trascendencia a nivel de esta zona del país sino que se juega en un estadio con máximas garantías y nos referimos al campo de juego.

Lo del debut, además del nerviosismo lógico y la ansiedad de los jugadores, nos mostró un campo de juego en muy malas condiciones, para ambos, pero que, sin duda alguna perjudicó mucho más a Rivera que a los locales.

El pasto muy alto, un calor agobiante y todo conspiraba mucho más contra la celeste que contra la blanca.

De todas maneras hubo conformidad no solo por lo actuado sino por el resultado pero para que tenga real validez, hoy hay que ganar y a eso vamos e invitamos a ir al estadio.

Hoy el público también juega, ese público que siempre alienta y el otro, el de los contra, los que van solamente en los malos momentos o los que solamente critican cada actitud, a todos los necesitamos hoy y si hay que criticar que lo hagan pero en el estadio, pero si hay que alentar, que también lo hagan porque de algo estamos completamente seguros y es de la entregada de cada uno de los integrantes de este grupo humano conformado alrededor de la camiseta celeste.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”

Hoy, miércoles 18 de enero. Segunda fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 22:00 Rivera vs. Bella Unión (mayores). Jueces: Edgard Bica, Edison Matto y Ricardo Morales (terna de Cerro Largo). Veedor: Hólger Vildózola.