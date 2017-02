La clasificación llegó a través de la justicia penal en Paysandú

Llegamos al Parque Artigas sanducero con la misión de conservar una ventaja que logramos en casa pero que en realidad era exigua.

Había que defender el gol de ventaja y, en la medida de lo posible, salir a buscar el gol en campo ajeno que equilibrara la situación en términos de definición.

La celeste se plantó muy bien, como siempre en defensa y con un David Freitas que fue fundamental y excepcional en el momento de “cerrar” su arco impidiendo que los locales marcaran en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

La realidad nos mostraba a un conjunto sanducero animado, entusiasmado con tener la pelota a disposición e intentar por todos los medios llegar a la última zona defensiva celeste.

Los caminos fueron difíciles porque Rivera se cerró con un esquema que dio resultado, tres en el fondo, una referencia personal, y cuatro en el medio que impidieron el ingreso tranquilo de los atacantes blancos.

Luego Rosano con su sapiencia futbolística capaz de ser el eje del equipo y uniendo el trabajo de sus compañeros de atrás con lo que podían hacer los delanteros que se quedaban aislados pero que cumplían una función táctica de suma trascendencia para el equipo.

Ya restaba menos, el primer tiempo se había ido y venia el epílogo del partido con una diferencia que seguía corriendo a nuestro favor.

Pero hubo dos errores arbitrales que cambiaron la historia del partido aunque de uno de ellos se pudo sacar un resultado favorable.

Primero el gol del local que llega luego de una jugada viciada de nulidad porque, en principio los sanduceros volvieron la pelota al campo de juego cuando estuvo afuera y segundo porque dentro de la montonera que se reunió dentro del área de meta celeste, uno de los locales empujó claramente a un defensa nuestro para quedar con la pelota a disposición y anotar el tanto de apertura.

No era simplemente un gol, era la eliminación celeste del certamen.

Vino el segundo error y tuvo que ver con el penal que no sanciona el salteño José de los Santos porque venía corriendo atrás y claramente la falta se comete en el área y él la sanciona afuera.

De todas maneras Rosano la convierte en gol a pesar de la barrera.

Todo cambia nuevamente porque se había logrado un gol en campo ajeno y porque el empate era clasificación directa.

Pero a siete minutos del final del partido vino un tiro libre a favor de Paysandú y el golazo de Schneider.

Dos a uno, era el mismo resultado que aquí, pero al revés, y la única manera de llegar a los penales.

Los penales son una historia aparte que merece otro capítulo pero que se vive con una intensidad realmente impresionante.

Uno a uno y la certeza de saber que todo se iba a definir por un error y no por aciertos, porque estos estaban asegurados.

Y la celeste los aseguró muy bien con los cinco penales convertidos mientras que los locales erraron uno que se estrelló en el horizontal y ahí estuvo la diferencia.

LOS DETALLES

PAYSANDÚ 2 RIVERA 1

Cancha: Estadio “Parque Artigas”. Hora de comienzo: 21:00. Público: 1.500 personas. Jueces: José de los Santos, Rolando López y Miguel Pereira (terna de Salto).

PAYSANDÚ: Marcos Rodríguez, Oscar Bassadore, Rodrigo Pérez, Rodrigo Michelena, Darío Algarrondo, Guillermo Andrade, Fabricio Díaz, Juan Andreoli, Ignacio Schneider, Rodrigo de Oliveira y Paolo Patriti.

Cambios: En el entretiempo, Nicolás Duarte por Rodrigo de Oliveira. En el segundo tiempo, a los 24’ Martín Medina por Paolo Patriti y a los 28’ Gonzalo Ángelo por Guillermo Andrade.

Goles: Paolo Patriti a los 7’ e Ignacio Schneider a los 38’, ambos en el segundo tiempo.

RIVERA: David Freitas, Rodrigo Andrés Silva, Walter Andrés Boldrini, Andrey Florindo Vargas, Lauro Alexander Ocaño, Marcelo López, Marcos Giovanni Boldrini, Cristian Fabricio Ferreira, Sebastián Rosano, Anderson Pérez y Richard Gómez.

Cambios: A los 8’ Álvaro Amado por Lauro Ocaño; a los 12’ Marcos Ramos por Andrés Boldrini; a los 30’ Marcio Camy por Richard Gómez. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Sebastián Rosano a los 27’ del segundo tiempo.

Definición por penales: Sebastián Rosano (Rivera): gol; Juan Andreoli (Paysandú): gol; Marcos Ramos (Rivera): gol; Martín Medina (Paysandú): pegó en el travesaño; Anderson Pérez (Rivera): gol; Nicolás Duarte (Paysandú): gol; Rodrigo Silva (Rivera): gol; Guillermo Pérez (Paysandú): gol; Marcio Camy (Rivera): gol. El último penal sanducero no se ejecutó porque ya estaba decidido el triunfo celeste por 5 goles a 3.