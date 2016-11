La definición de la Liguilla sub-18 será en la última fecha

Los resultados de la fecha disputada este fin de semana en el torneo de juveniles sub 18 será en la última fecha de la Liguilla.

Oriental será sin duda alguna quien lleva la ventaja mayor que se suma a la que ya tiene desde el punto de vista reglamentario por haber sido el campeón de la rueda clasificatoria.

Ganó un partido muy importante ante el clásico rival en juveniles.

Fue un atractivo partido jugado en el estadio con mucha gente en la tribuna que obviamente no solo estaban por ese encuentro sino que comenzaban a llegar para los festejos de los rojos de Cuaró que, sin duda alguna, debió tener a su equipo juvenil en la cancha.

Ganó Oriental y lo deja en el umbral del título. El propio perdedor del encuentro tiene aún la posibilidad matemática de igualar la puntuación del azul.

El domingo de mañana en la cancha de Peñarol, con escaso público, los rojos de Cuaró sucumbieron ante un conjunto de Nacional que jugó su mejor partido del campeonato.

Los tricolores ganaron con propiedad y con golazos de muy buena factura técnica que lo hicieron merecedor de los puntos con total justicia.

De esta manera entonces y teniendo en cuenta que Nacional es el rival de Oriental en la última fecha es quien tiene la posibilidad de dejar a los azules con seis unidades y el propio Nacional llegar a esa cifra abriendo la chance para el verdiblanco que también podría llegar a seis debiendo para ello vencer a Frontera Rivera Chico.

A pesar de reconocer que la mejor chance es la de Oriental, que no solo desde el punto de vista matemático sino que también desde lo futbolístico, la definición será cuando tricolores y azules jueguen su partido el próximo fin de semana.

LOS DETALLES

ORIENTAL 2 SARANDÍ UNIVERSITARIO 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Julio C. Rivero, Silvio Antúnez y Wilmer Rodríguez.

ORIENTAL: Yordy Antúnez, Francisco Núñez, Cristofer Alvez, Samuel Duarte, Leonardo Aguiar, Henry Lemos, Mateo Barboza, Gabriel Díaz, Cleber Danilo Gómez, Edison Núñez y Juan Martín Bentancourt.

Cambios: Emerson Tejera por Juan M. Bentancourt; Facundo Ángel Flores por Cleber Gómez; Sebastián Gutiérrez por Edison Núñez.

Goles: Mateo Barboza a los 18’ del primer tiempo y Edison Núñez a los 2’ del segundo tiempo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Nicolás Germán Rodríguez, Lucas Leal, Gian Franco da Luz, Víctor Manuel Alburquerque, Alan Sebastián Cardozo, Luis Silvano González, Juan Pablo Jesús, Wesley Patrick Altesor y Braian Mateus García.

Cambios: Alejandro Miguel Cantos por Wesley Altesor; Matías Emiliano Bonino por Lucas Leal.

Gol: Braian Mateus García a los 21’ del primer tiempo.

NACIONAL 3 FRONTERA RIVERA CHICO 1

Cancha: Parque “Pedro Maciel”. Hora de comienzo: 10:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Silvio Antúnez y Richard Silveira.

NACIONAL: Juan Diego Santos, Yhon Ojeda, Diego Vargas, Juan Manuel Leal, Víctor Canabarro, Carlos Mello, Lucas Fagúndez, Miqueas Silva, Facundo González, Marco Silveira y Diego Alvez.

Cambios: Víctor Arizaga por Marco Silveira; José Aberinyuado por Diego Vargas; Anderson Barboza por Diego Alvez; Jonathan López por Lucas Fagúndez.

Goles: Miqueas Silva a los 17’ del primer tiempo, Facundo González a los 43’ del primer tiempo y Lucas Fagúndez a los 45’ del primer tiempo.

FRONTERA RIVERA CHICO: Víctor Farías, Lucas Albín, Igor Alvez, Alan Pacheco, Rafael Núñez, Anthony da Silva, Maximiliano Odriozola, Santiago Saavedra, Juan Ignacio Nizarala, Ariel Rodríguez y Adilson Gómez.

Cambios: Luis Suárez por Adilson Gómez; Isaac Barboza pro Alan Pacheco; Pablo Albín por Maximiliano Odriozola; Matías Launás por Santiago Saavedra.

Gol: Adilson Gómez a los 19’ del primer tiempo.