La expectativa se centra ahora en el primer partido de la selección sub-18

Los dirigidos por Jorge Gustavo Fagúndez continúan esta tarde, su preparación para participar en el próximo Campeonato Nacional.

Ya están finalizando el trabajo físico y se aprestan a comenzar con el fútbol en la cancha y conocer la idea del director técnico aunque ello ya lo han hecho pero a nivel interno.

Cabe recordar que de acuerdo a lo planificado oportunamente los juveniles no viajaron a Durazno en el entendido que aún no estaban en condiciones de jugar ante un rival exigente y que se prepara para intervenir en el mismo certamen.

Ahora ya no hay dilatoria porque hay que poner a un equipo en la cancha con la finalidad de ir buscando la mejor integración de car a al comienzo del Nacional previsto, en principio para el 14 de enero.

El sábado venidero estarán jugando el partido preliminar ante la selección de Paysandú ante sus similares de la blanca del Litoral.

De acuerdo a ello entonces, a partir de hoy Fagúndez, Seguí y Daniel Pérez comenzará a darle forma al equipo especialmente entre mañana y el jueves cuando se realicen las prácticas de fútbol formal previstas para esta semana.

En realidad hay mucha expectativa porque al igual que la selección mayor, los juveniles vienen cumpliendo un excelente cronograma de actividades planificadas con riguroso criterio técnico y estamos en el momento oportuno de comenzar a conocer al equipo titular aunque más no sea para el comienzo del certamen nacional.

Es por ello que estos días de entrenamiento de la juvenil pasan a tener un aditivo especial y estaremos para acompañarlos.