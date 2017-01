La igualdad se ajusta a la realidad del encuentro en la categoría sub-18

Hubo tablas en el partido preliminar. Los celestes no lograron conformar ni repetir la muy buena actuación del pasado miércoles ante Bella Unión.

En primer lugar porque el rival era diferente; no nos permitió dominar las acciones en el medio y generalmente perdimos en la “segunda pelota” lo que nos complicó muchísimo en términos de posibilidades ofensivas.

Nuevamente nuestros delanteros quedaron huérfanos de fútbol, la pelota nunca les llegó bien jugada y no hubo reiteración de muy buenas actuaciones en el partido ante Bella Unión.

Todo bastante complicado para nuestro equipo que lo intentó por varios puntos sin lograr llegar a inquietar a la valla rival.

En defensa no tuvimos demasiados inconvenientes aunque hay que destacar que los rivales supieron encontrar el hueco para meterse en nuestra última zona haciéndolo por el lado de Alejandro cantos que es muy bueno en el apoyo, que es salida permanente para nuestro equipo pero que le falta marca y deja a merced de los rivales el sector.

El empate a cero al finalizar el primer tiempo se justificaba plenamente por el escaso aporte ofensivo tanto de un lado como del otro.

Era el precio que debían pagar ambos por esa ineficacia.

El partido no cambió, siguió en los mismos términos y no se podía suponer que algo raro, como el gol, iba a suceder.

Y llega en una jugada que si bien no fue polémica, la hicieron así los propios árbitros.

Un claro penal a favor de la visita, el árbitro lo cobra en forma inobjetable pero el asistente no corre a su posición levantando el banderín.

Eso hace confundir a todos, adentro y afuera de la cancha porque el árbitro fue hasta donde estaba su compañero.

Si éste le dijo que una jugada anterior invalidaba el penal, el árbitro debió retroceder y sancionar lo que su compañero le decía.

Si el asistente llamó para decirle que era penal, no hizo otra cosa que confundir porque solamente con ubicarse en el lugar se lo estaba señalando.

En definitiva fue penal y gol de la visita cuando en realidad faltaba tan poco para el final del partido y la celeste no daba muestras de reaccionar.

Sin embargo a partir de allí fueron los mejores momentos celestes en el partido.

Un golazo de Edison Leonardo Núñez y la posibilidad de haber marcado algún otro que, en realidad, hubiera sido injusto.

Fue empate con dos goles, al menos fuera de contexto, el penal de los rojiblancos y el golazo de los celestes.

Increíblemente estamos todos en carrera en la Serie, al finalizar la primera rueda, todos están con la misma cantidad de unidades y solamente estamos arriba por un saldo favorable logrado en el mejor partido jugado por Rivera, por lo menos hasta el momento.

LOS DETALLES

RIVERA 1 TACUAREMBÓ 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Miguel Mattiauda, Matías Roa y Guillermo Gómez (terna de Paysandú).

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Nicolás Germán Rodríguez, John Adams Ferreira, Alejandro Miguel Cantos, Samuel Duarte, Lucas Giovanni Fagúndez, Leonardo Gainett, Miqueas Silva, Lucas Maximiliano Gómez y Edison Leonardo Núñez. D.T.: Jorge Gustavo Fagúndez.

Cambios: A los 22’ del segundo tiempo, Lucas Sánchez por Miqueas Silva; a los 33’ del segundo tiempo, Deivid Presa por John Ferreira y Danilo Gómez por Alejandro Cantos.

Gol: Edison Leonardo Núñez a los 40’ del segundo tiempo.

TACUAREMBÓ: Andrés Agustín Gómez, Martín Nicolás Rodríguez, Carlos Daniel Britos, Luis Guillermo Núñez, Rodrigo Maximiliano Rivero, Cristian Gonzalo Barboza, Júnior Matías Cuadro, Richard Agustín Coitto, Christian Nicolás Pintado, Cristian Daniel Muniz y Enrique Leandro Da Silva. D.T.: Mario Castillo.

Cambios: Renzo Antúnez por Cristian Muniz a los 16’ del segundo tiempo; Rodrigo Barboza por Junior Cuadro a los 33’ del segundo tiempo; y Braian Chuy por Richard Coito a los 43’ del segundo tiempo.

Gol: Enrique Leandro da Silva, de penal, a los 32’ del segundo tiempo.