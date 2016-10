La selección 2004 se perdió la posibilidad de llegar a las finales

(Especial para NORTE, por Raúl Andrés “Guto” Pereira Risso) El pasado fin de semana se jugó en el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt” las semifinales del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil de la Generación 2004.

Las representaciones de Tacuarembó, Bella Unión, Trinitaria y nuestra celeste, buscaban la posibilidad de llegar a las finales del certamen.

Fueron partidos muy parejos, con resultados ajustados y donde se vieron interesantes encuentros, bien planteados y jugados con mucha ganas por parte de los chicos representantes de cada una de las Ligas participantes.

El equipo celeste, con la conducción técnica de Amadeo Barboza y Edson Ricardo Flores, no pudo completar el objetivo, porque en el último partido fue derrota.

Sin embargo, fieles a nuestro pensamiento en relación al fútbol infantil, no todo se mide por una victoria y quedan muchos otros aspectos de los cuales debemos valernos en el momento de realizar el análisis y la evaluación.

De todas maneras fue triste mirar el final del último partido y ver que los chiquilines salían llorando de la cancha por no lograr la clasificación, como si fuera de ellos la responsabilidad de jugar ante otros, que en esta instancia mostraron algunas virtudes superiores que los hicieron ganadores.

Queda una gratísima enseñanza y experiencia que tanto técnicos como padres deberían aprovechar para seguir cimentando la personalidad de cada uno de los chicos que integraron el plantel.

En el fútbol, como en la vida misma, hay y habrá derrotas pero lo importante no es lamentar la derrota y buscar explicaciones sino que mucho más importante para la vida del niño y su familia es saber levantarse y seguir andando.

Hoy no queda la victoria como resultado positivo, hoy quedan otros aspectos que habrá que potenciar, como la amistad, el respeto a los mayores, el juego como juego mismo y la certeza de haber logrado, tanto el cuerpo técnico como los propios jugadores, un escalón importante para la conformación de la personalidad de cada uno de ellos.

LOS DETALLES

Primer partido:

RIVERA 2 TACUAREMBÓ 2

RIVERA: Guillermo Díaz, Maximiliano Escobar, Ismael Saldivia, Agustín Pinto, Pedro Ian Arrojo, Nicolás Pattera y Bruno Barboza. D.T.: Amadeo Barboza.

Suplentes: Enzo Soares de Lima, Francisco Umpierre, Santiago Maciel, William da Silva, Rubén Romero, Maximiliano López y Henrique Silva.

Goles: de Ismael Saldivia y Bruno Barboza.

TACUAREMBÓ: Santiago Roches, Anderson Brum, Mateo dos Santos, Samuel Meneses, Sebastián Viera, Anderson Duarte y Pablo Furtado.

Suplentes: Mauro García, Pablo da Silveira, Jonathan Coito, Cristian Ferreira, Diego Alvez, Mateo Sánchez y Lucas Machado.

Goles: Sebastián Viera y Pablo Furtado.

Segundo partido:

RIVERA 2 BELLA UNIÓN 0

RIVERA: Guillermo Díaz, Maximiliano Escobar, Ismael Saldivia, Agustín Pinto, Pedro Ian Arrojo, Nicolás Pattera y Bruno Barboza. D.T.: Amadeo Barboza.

Cambios: Maximiliano López por Agustín Pinto, Facundo Serpa por Ismael Saldivia, Henrique Silva por Nicolás Pattera, Rubén Romero por Bruno Barboza y William da Silva por Henrique Silva.

Goles: Ismael Saldivia.

BELLA UNIÓN: Alexander Díaz, Pablo García, Ignacio Duarte, Roberto Silva, Cristian Moreira, Nicolás Gonçálvez y Ángelo Martínez. D.T.: Luis Santana.

Suplentes: Facundo García, Antonio Motta, Kevin García, Maximiliano Fernández, Gino Mantuani, Franco Becel, Esteban Silva, Robert de los Santos y Thiago Bitancourt.

Tercer partido:

RIVERA 1 TRINITARIA 3

RIVERA: Guillermo Díaz, Maximiliano Escobar, Ismael Saldivia, Agustín Pinto, Pedro Ian Arrojo, Nicolás Pattera y Bruno Barboza. D.T.: Amadeo Barboza.

Suplentes: Enzo Soares de lima por Guillermo Díaz, Agustín Pinto por Maximiliano López, Rubén Romero por Nicolás Pattera, Henrique Silva por Bruno Barboza.

Gol: Ismael Saldivia.

TRINITARIA: Álvaro Laguna, José Aragonés, Fernando Cordero, Matías Lomiento, Lucas Castro, Nazario Montes de Oca y Oscar Rodríguez. D.T.: Alonso Cabrera.

Goles: José Aragonés, Fernando Cordero, Nazario Montes de Oca.