La selección de Rivera buscará estar entre las cuatro mejores del interior

Parece mentira que este grupo celeste, contra viento y marea, enfrentando situaciones adversas y sacando fuerzas de flaqueza, busque, mañana de noche en Melo, estar entre las cuatro mejores selecciones del interior del país.

Con un comienzo inestable, con algunas dudas en cuanto a la continuidad en el certamen, los celestes, en pleno campeonato, fueron cambiando radicalmente y hoy está a un paso de lograr algo que, en principio parecía imposible y que solamente cruzaba en medio de los pensamientos positivos y el objetivo de cada uno de los jugadores.

Rivera ganó el encuentro de ida y eso le permite enfrentar con tres puntos esta segunda instancia.

Hay que saber jugar con el reglamento bajo el brazo, como se hizo en Bella Unión y en Paysandú.

Pero debemos partir de la base que un empate y obviamente un triunfo, nos deposita directamente en las semifinales del certamen sin la necesidad de depender absolutamente de nada más y hasta podremos llegar a ser los mejores clasificados y tener la ventaja de jugar ante un perdedor.

Y la celeste está en condiciones de lograrlo porque ha dado claras muestras de ser un equipo fuerte en lo anímico lo que se traslada a la cancha haciéndolo muy fuerte en cuanto a las chances de lograr resultados positivos.

Una muy buena defensa, con un sistema ideado por Julio Ferreira, de acuerdo a lo que tenía en su momento y que lo han interpretado muy bien los jugadores.

Un mediocampo que lucha cada una de las pelotas que cruza por la zona, un enlace que cumple a satisfacción con su labor, delanteros que van a una y a otra sin descanso y todo ello basado en un golero que no solo brinda seguridad en el arco sino que también tranquilidad para enfrentar de otra manera cada uno de los encuentros sin importar si se juega en casa o fuera de ella.

Pero no olvidemos, porque es muy importante para no ingresar al terreno de la desesperación, que para el caso que Tacuarembó elimine a Paso de los Toros, la clasificación estará asegurada sea cual sea el resultado en el estadio “Arq. Antonio Ubilla”.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Partido revancha de los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones.

En el Estadio “Arq. Antonio Ubilla” de Melo:

Hora 20:00 Cerro Largo vs. Rivera. Jueces: Adhemar Morán, Jorge López y Juan Monzón (terna de Durazno). Resultado de la ida: Rivera 1 Cerro Largo 0.