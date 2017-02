La selección juvenil por confirmar su clasificación y esperar rival

Los gurises celestes van a Bella Unión por confirmar su clasificación y esperar el destino de la mayor que será, en definitiva, quien determinará su futuro próximo en el certamen.

La reglamentación es clara al respecto y señala que la mayor arrastra a la juvenil donde vaya.

Es por eso que a pesar del resultado, aunque sea favorable a nuestro equipo y nos clasifique primero, habrá que aguardar noventa minutos para conocer el rival.

Hay solamente algo seguro y es que si los celestes mayores ganan su partido, el rival, para ambos será la selección de Paysandú.

Por lo demás solamente un aspecto estadístico que establece una sola posibilidad de quedar eliminados del torneo.

Si bien es cierto todos manejamos la clasificación confirmada, hay una alternativa, casi imposible de suceder, que los nuestros queden eliminados de la Copa.

Los rivales, ya sin chances tendrían que ganarnos por una diferencia de siete goles lo que en principio, y de no suceder nada extraordinario, no sucedería.

Pero aún ganando no se puede establecer absolutamente nada porque se depende de lo que pueda hacer nuestro equipo mayor.

Los celestes chicos han demostrado, especialmente en el partido jugado en nuestro estadio ante este mismo rival cuando mostramos nuestro mejor juego.

Es de esperar que se repita las muy buenas actuaciones de nuestro estadio ante Bella Unión y el encuentro ante Tacuarembó en el “Goyenola” que han sido, sin duda alguna, las máximas expresiones futbolísticas del equipo de Jorge Fagúndez.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Hoy, sábado 28 de enero. Quinta fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Walter Martínez Cerrutti” de Bella Unión:

Hora 20:00 Bella Unión vs. Rivera (sub-18). Jueces: Luis Izaguirre, Gustavo Barboza y Ivo Moreira (terna de Salto). Veedor: Atilio Coimbra.