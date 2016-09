La selección riverense sub-15 viajará a Artigas en busca de los tres puntos

A “quemar el último cartucho”:

La selección celeste de fútbol de la categoría sub-15 viajará esta tarde a la ciudad de Artigas, con la única finalidad de ganar y estar atentos al resultado del clásico del litoral.

Ya no dependemos de nosotros mismos porque, aún ganando, todo será en vano si los sanduceros ganan algún punto en el partido que jugarán mañana ante el representativo salteño.

Hasta en eso el fixture nos ha sido totalmente esquivo, porque ellos jugarán con resultado a la vista, incluso ya pueden estar clasificados antes del comienzo del partido para el caso que Rivera no logre los tres puntos.

Seguimos con la idea firme de sostener que tenemos un buen equipo, que llegamos al certamen sin el proceso previo necesario para lograr mejores resultados, que son muchos los temas que han coincidido para que ya en los primeros partidos nos hayamos quedado prácticamente sin chance alguna de seguir en el certamen.

Lamentablemente ha sido una mala experiencia para los chicos que defienden por primera vez la camiseta celeste, pero queda la experiencia de saber que sin un trabajo previo realizado a consciencia, con muchos partidos amistosos previos, no se puede enfrentar un camino tan difícil como este.

Pero de experiencias está hecha la vida misma y lo único que pedimos es que en el futuro no se cometa el mismo error, que no ha sido solamente de esta temporada sino que desde siempre, de no leer los informes que generalmente dejan los cuerpos técnicos y que generalmente son alojados en un cajón sin que nadie le preste la mínima atención.

Hasta por el hecho que este mismo cuerpo técnico tendrá que basar su próximo informe precisamente en este aspecto.

Jugar sin una buena preparación es exponer a los jugadores a la derrota y a la mala experiencia de un primer encuentro con la gloriosa camiseta celeste.

LOS DETALLES

Hoy, sábado. Serie A – Quinta fecha de la primera fase de la Copa Nacional de Selecciones sub-15.

– En el Estadio “Matías González” de Artigas:

Hora 15:30 Artigas vs. Rivera. Jueces: Richard Hunderwat, Mario Bengoechea y Pascual Bonfrisco (terna de Tacuarembó Interior).