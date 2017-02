La sub-18 a Paysandú por un resultado que aparece como casi imposible

La selección juvenil celeste viaja a Paysandú con la finalidad de intentar revertir una situación adversa que provocó nuestro propio equipo en oportunidad del partido jugado el pasado domingo como local.

Se perdió un partido en forma poco creíble por el resultado pero que se explica con mucha facilidad.

Por un lado un equipo fuerte, con estilo y capacidad para anotar cuando tiene posibilidades, un equipo concentrado y rápido en sus decisiones

Por otro, el nuestro, que no tuvo la concentración de otros encuentros, al que le faltó el peso ofensivo que habían mostrado antes, que no tuvo actitud, que prácticamente faltó a la cita.

También faltó un jugador, precisamente un jugador que ha sido muy importante en el funcionamiento del equipo en sus mejores momentos, pero hay que tener en cuenta que a los sanduceros también les faltó a su goleador.

Entonces la explicación no pasa por ahí y si por la ausencia total de actitud de nuestro equipo que fue apático, abúlico y casi anodino salvo algunos escasos momentos

Además equivocamos procedimientos tratando de ingresar a una férrea defensa con jugadores muy altos, con la pelota aérea que siempre favoreció a los rivales.

Para esta noche es necesario cambiar, hay que buscar otras fórmulas para atacar a un rival que, en un principio, ha demostrado ser mejor que el nuestro pero que tendrá que demostrarlo cuando nosotros juguemos bien.

Todos sabemos que es muy difícil, complicado y aparece como un imposible pero en el fútbol nunca está escrita la última palabra por lo menos hasta que se juegue.

Hay que buscar el objetivo que es revertir esta situación pero sin desesperarse ni lanzarse al ataque desde el primer minuto porque en definitiva, de esa forma, nos estaremos complicando mucho más.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Hoy, miércoles 8 de febrero. Partido de vuelta (llave 3) de la segunda fase del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Parque Artigas” de Paysandú:

Hora 19:00 Paysandú vs. Rivera (sub-18). Jueces: Fernando López, Ricardo González y Miguel Pereira (terna de Salto). Veedor: Gastón Giles.