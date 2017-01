La sub-18 va por la recuperación y tiene muchas posibilidades de lograrlo

Los juveniles juegan esta noche, gran parte de su chance de seguir en el certamen y a pesar que recién estamos en la segunda fecha, jugar como locales impone la necesidad imperiosa de los tres puntos. Mucho más si recordamos que vienen de perder en el debut jugando como visitante.

Perder afuera no duele tanto si se gana en casa y ganando los tres partidos en nuestro estadio la clasificación está casi asegurada.

Por ello lo de la responsabilidad de una buena presentación, quizás lo mismo que se hizo en Artigas con algunos aspectos que debemos mejorar.

En primer lugar no cometer errores defensivos que llevaron a que nuestro golero se constituyera en principal figura.

Segundo, mejorar el medio para que haya más creación, para que los delanteros tengan más posibilidades de contacto con la pelota.

Afinar la puntería porque hubo chances en Artigas en momentos que nos dominaban y un gol celeste hubiera cambiado la historia del partido, no fue posible y quedamos expuestos a que, en una oportunidad, nos marcaran el gol que fue la diferencia en el partido.

Hoy será distinto, porque el rival, seguramente, no será tan duro y ofensivo como Artigas el sábado pasado, porque se juega en una cancha con mejores condiciones y porque la localía debe influir en el buen sentido.

Tranquilidad, serenidad, ya no hay ansiedad, ya se quitaron de encima la mochila del debut y ahora cada uno debe demostrar sus condiciones y cualidades que los llevaron a integrar este plantel que es una selección de los mejores jugadores que tiene nuestro fútbol juvenil.

Ganar es la consigna, sin desesperar pero en forma ordenada, se puede lograr los tres puntos que aspiramos todos.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Hoy, miércoles 18 de enero. Segunda fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 20:00 Rivera vs. Bella Unión (sub-18). Jueces: Maicol Borges, Ricardo Morales y Edison Matto (terna de Cerro Largo). Veedor: Hólger Vildózola.