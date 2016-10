La tabla de juveniles quedó al rojo vivo a dos fechas del final

Restan solamente seis puntos por jugar, apenas dos fechas y todavía hay mucho por definir. Oriental le ganó a Frontera Rivera Chico y deja abierta la primera posición para la lucha final cuando ambos rivales tendrán partidos de diferente intensidad.

Otros serán los que oficiarán como fieles de la balanza y serán en definitiva quienes buscarán que uno u otro no sean los campeones de la fase.

Hoy Oriental y Frontera están igualados con 18 puntos pero ya hay que mirar al costado y por las dudas porque aparece Sarandí Universitario con una posibilidad de estar en el primer lugar al haber sumado y llegar a 14 unidades.

Hoy el azul confirmó su presencia en la Liguilla, además de seguir siendo un pretendiente al título. Sin embargo los verdiblancos, a pesar de su triunfo y haber llegado a los 14 puntos, no están asegurados en la Liguilla porque hay varios equipos que amenazan.

Huracán sigue estando en el grupo de arriba luego de un triunfo ajustado ante Lavalleja que pagó muy caro la derrota y vio partir su última posibilidad de ingresar a la Liguilla. Los del “globito” tienen doce unidades pero muy cerca están Nacional con once y Peñarol con diez.

Todos ellos con chance suprema de estar en la definición y, aunque con chance relativa, Cuñapirú sigue atento y a la expectativa. Nacional logró un triunfo que nada tiene que ver con lo que sucedió en la cancha.

Deportivo Colina tuvo todo para anotar en el primer tiempo donde la presencia de Juan Diego Santos en la valla de Nacional fue determinante.

Luego, en el complemento, cuando Nacional puso en la cancha a sus jugadores más experientes, Miqueas Silva entre ellos, todo cambió y el propio Miqueas anotó tres goles a los que hay que sumar dos más para una goleada de cinco a cero lograda en el segundo tiempo.

Peñarol, ganó con tranquilidad y sin mayores inconvenientes ante Ansina (en la fotografía). Partidos finales de definición tanto por el título como por la lucha para ingresar a la Liguilla.