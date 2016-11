La última fecha de la Liguilla sub-18 se jugará en el Estadio Municipal

El Consejo de Juveniles decidió que la última fecha de la Liguilla del Campeonato “Hugo César Acosta” se juegue en la tarde-noche de mañana, sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”.

La moción fue presentada por el Presidente de Oriental y fue acompañada por la representación de Nacional.

Frontera Rivera Chico no objetó la ponencia y Sarandí Universitario tardó unos minutos en resolver temiendo un déficit importante.

Posteriormente accedió y se aprobó por unanimidad, pasando a la fijación de la tercera fecha de la Liguilla que podría dejar definido el título máximo de la temporada, o dejar a dos equipos igualados en la primera posición, o tres.

Los delegados de los clubes participantes, ante la posibilidad de suspensión por alguna razón, dejaron establecido que la alternativa es jugar el domingo en el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”.

Como consecuencia de ello, la actividad se disputará el sábado y se ajusta a los siguientes detalles:

En el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Frontera Rivera Chico vs. Nacional.

Hora 20:00 Oriental vs. Nacional.

Si hay necesidad de suspender la actividad pasaría a jugarse el domingo en la cancha de Oriental, pero en ese caso el preliminar se jugará a las 15:00 y el partido de fondo a las 17:00 horas.