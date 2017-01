¡Largan! Esta noche la celeste debuta en el “Matías González”

Hoy es el gran día para la selección celeste, porque marca una fecha muy importante teniendo en cuenta que en la temporada pasada fuimos el hazmerreír de todo el país cuando, por primera vez en la historia, no participamos en un certamen de la Organización del Fútbol del Interior.

Luego de tocar fondo, comenzó la recuperación, en principio de la imagen y eso lo estamos logrando con el apoyo de mucha gente.

Volver a la cancha, por lo menos, para nosotros, ya es bastante, nos falta una buena participación como para coronar todo el esfuerzo.

Nadie puede prometer un título porque los demás también tienen el mismo objetivo, desde los encumbrados Colonia o Durazno, hasta Batlle y Ordóñez o Rocha Interior que comienza el campeonato con un punto negativo.

Lo único que se puede prometer es esfuerzo y contracción al trabajo y de eso ya tenemos una muestra más que suficiente con lo que se ha realizado hasta ahora.

Hoy es simplemente el primer mojón para la evaluación final que se deberá hacer al término de esta campaña que esperemos sea con el último partido del certamen.

Hoy comienza el trabajo de los jugadores en la cancha y demostrar que el tiempo que utilizaron hasta hoy no ha sido en vano.

Y la celeste sale a la cancha con todo el entusiasmo de la seguridad que le dar haber hecho todo de la mejor manera, sin improvisaciones, con el tiempo suficiente y con el agregado extra de la confianza que existe en cuanto a su participación a pesar de los contratiempos de último momento.

El equipo lo veremos esta noche porque el técnico aún mantiene una duda no en cuento a los jugadores sino al sistema que va a utilizar en el comienzo del torneo.

Sean unos u otros, en este sistema de jugar dos partidos por semana, poco importa porque serán muchos los que van a tener la posibilidad de mostrarse en la cancha.

Se terminó la espera, hoy volvemos a la cancha a recuperar el tiempo perdido.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”

Hoy, sábado 14 de enero. Primera fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Matías González” de Artigas:

Hora 22:00 Artigas vs. Rivera (mayores). Jueces: José de los Santos, Víctor Quiroz y Gustavo Barbosa (terna de Salto). Veedor: Octavio Ramos.