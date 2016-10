Las semifinales de la 2005 se jugarán este fin de semana en Tacuarembó

Este fin de semana se jugarán las semifinales de la Generación 2005 de nuestro fútbol infantil.

Esta fase del Campeonato Nacional organizado por ONFI se va a jugar en la ciudad de Tacuarembó y está prácticamente todo listo para que los celestes viajen el sábado en horas de la mañana al vecino departamento.

La organización dispuso que nuestra selección se hospedará en el Regimiento de Caballería Nº 5.

Participarán en esta llave, además de los locales y Rivera, las representaciones de Artigas y Carmelo.

Se jugará en el Estadio de Fútbol Infantil ubicado en calle Luis Batlle Berres esquina Dr. Ivo Ferreira y como alternativa se utilizará el Centro de Barrios Nº 1.

Los celestes, luego de su clasificación, tuvieron un par de semanas libres donde cada uno de los jugadores se dedicaron a la participación en el Campeonato local defendiendo a sus respectivos equipos.

Hace ya un par de semanas volvieron a los entrenamientos con el grupo que encabeza Cristian Fabricio Ferreira como director técnico junto a Arturo Vidarte como ayudante, junto a Luis Alberto Souza y de Yian Luca Rosa como preparador de arqueros.

EL FIXTURE

Mañana, sábado.

Hora 15:00 Tacuarembó vs. Artigas.

Hora 16:15 Rivera vs. Carmelo.

El domingo.

Hora 10:00 Tacuarembó vs. Rivera.

Hora 11:15 Carmelo vs. Artigas.

Hora 15:00 Artigas vs. Rivera.

Hora 16:15 Tacuarembó vs. Carmelo.

EL PLANTEL CELESTE

El seleccionado riverense de la categoría está integrado por los siguientes jugadores: 1. Ezequiel de Lima (Oriental), 2. Pablo Romero (Huracán), 3. Facundo Olivera (Oriental), 4. Franco Rodríguez (Oriental), 5. Luis Fabiano Maciel (AABB), 6. Ariel Lima (Cuñapirú), 7. Maikel Araújo (Huracán), 8. Felipe Machado (Sarandí Universitario), 9. Braian Núñez (Oriental), 10. Anderson Ramos (Sarandí Universitario), 11. Nicolás Ruiz (Oriental), 12. Nawel Da Silva (Sarandí Universitario), 13. Santiago Loroña (Oriental).

RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD LOCAL

Por otra parte, en la actividad local de la Liga Riverense de Fútbol Infantil, el pasado fin de semana se disputó una nueva fecha de los torneos en el marco del trofeo “Ruben M. González”. Los resultados de la fecha fueron los siguientes:

Generación 2003 (tercera fecha de la segunda rueda): Peñarol 2 Sarandí Universitario 1; Huracán 2 Lavalleja 0; Nacional 3 Cuñapirú 3 y Nacional 1 Cuñapirú 0 (pico 11’ de la primera rueda). Oriental vs. Frontera Rivera Chico (suspendido).

Generación 2004 (tercera fecha de la segunda rueda): Huracán 8 Nacional de Básquetbol 2; Oriental 5 Nacional 3; Peñarol 19 Zé Ney AABB 0; Frontera Rivera Chico 3 Lavalleja 0 y Sarandí Universitario 4 Cuñapirú 0.

Generación 2005 (cuarta fecha de la segunda rueda): Oriental 2 Huracán 1; Sarandí Universitario 5 Lavalleja 0; Zé Ney AABB 4 Nacional de Básquetbol 0 y Cuñapirú 4 Frontera Rivera Chico 0.

Generación 2006 (tercera fecha de la segunda rueda): Cuñapirú 5 Nacional 1; Peñarol 4 Nacional de Básquetbol 0 y Oriental 3 Sarandí Universitario 0.

Generación 2007 (cuarta fecha de la liguilla): Oriental 2 Sarandí Universitario 1 y Peñarol 2 Cuñapirú 0.

Generación 2008 (cuarta fecha de la segunda rueda): Peñarol 2 Oriental 1 y Zé Ney AABB 1 Cuñapirú 0.