Las semifinales de la Generación 2004 se juegan este fin de semana en Rivera

Suplemento “El Deportivo”:

La Liga Riverense de Fútbol Infantil presentó su postulación para ser sede de las dos Generaciones a la que clasificó para la instancia de semifinales.

Recordemos que la representación riverense se clasificó en las categorías 2004 y 2005 y se aguardaba con expectativa la determinación de la Organización Nacional respecto al tema.

Los presididos por Mario da Cámara recibieron la comunicación oficial que aprobó la Organización Nacional de Fútbol Infantil referente a los locales de realización de semifinales para esta zona del país en ambas Divisionales.

Finalmente se decidió que la Generación 2004 se jugará en nuestra ciudad este fin de semana.

Los dirigentes de la Liga lograron la cesión del Parque “Alberto y Elías Bouchacourt” para la realización de los encuentros que se jugarán entre sábado y domingo.

Los rivales serán los equipos de Tacuarembó, Bella Unión y Trinidad.

La selección local, con la conducción técnica de Amadeo Barboza y Edson Ricardo Flores, viene ajustando todos los detalles para una buena presentación celeste en esta instancia.

Las semifinales de la Generación 2005 se jugará entre el 15 y 16 de octubre en la ciudad de Tacuarembó.

En esa oportunidad la celeste, con la conducción de Cristian Fabricio Ferreira y Ramón Arturo Vidarte, deberá jugar ante los equipos de Carmelo y Artigas.

LOS CLASIFICADOS

– Generación 2004.

Divisional A: Los clasificados son Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Fernandina, Bella Unión, Paysandú, Mercedes y Trinidad.

Divisional B: Vichadero, Chuy, Zona Oeste, Río Branco, Tomás Gomensoro, Baltasar Brum, Guichón y Fray Bentos.

– Generación 2005.

Divisional A: Rivera, Tacuarembó, Artigas, Paysandú, Maldonado, Rocha, Dolores y Mercedes.

Divisional B: Vichadero, San Gregorio de Polanco, Villa Constitución, Baltasar Brum Fray Bentos y José Enrique Rodó.

– Generación 2006.

Divisional A: Fernandina, Dionisio Díaz, Melo, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Young y Dolores.

Divisional B: Vichadero, Chuy, Cerro Chato, San Gregorio de Polanco, Fray Bentos y Guichón.

LAS SEMIFINALES

– Divisional A:

Generación 2004 (1 y 2 de octubre en Rivera). Participan: Rivera, Tacuarembó, Bella Unión y Trinidad.

Generación 2005 (15 y 16 de octubre en Tacuarembó). Participan: Rivera, Tacuarembó, Carmelo y Artigas.

– Divisional B:

Generación 2004 (1 y 2 de octubre en Vichadero). Participan: Vichadero, Zona Oeste de Maldonado, Chuy y Río Branco.

Generación 2006 (8 y 9 de octubre en Baltazar Brum). Participan: Baltazar Brum, Constitución, Guichón y Vichadero.

Generación 2005 (15 y 16 de octubre en San Gregorio de Polanco). Participan: Vichadero, San Gregorio de Polanco, Castillos y Chuy.

EN RIVERA

Como consecuencia de ello este fin de semana se juega en nuestra ciudad en la Generación 2004 y el plantel seleccionado que conducen Amadeo Barboza y Edson Ricardo Flores vienen intensificando el trabajo para llegar en perfectas condiciones.

Los partidos se van a jugar en el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”.

La Liga Riverense, de acuerdo a la reglamentación vigente, ya remitió el fixture correspondiente a la actividad a desarrollarse:

– El sábado 1 de octubre:

Hora 15:30 Rivera vs. Tacuarembó.

Hora 16:45 Bella Unión vs. Trinidad.

– El domingo 2 de octubre:

Hora 10:00 Rivera vs. Bella Unión.

Hora 11:45 Tacuarembó vs. Trinidad.

Hora 15:30 Tacuarembó vs. B. Unión.

Hora 16:45 Rivera vs. Trinidad.

EL REGLAMENTO

El reglamento de la segunda fase establece lo siguiente: “Art. 8. La Mesa Ejecutiva, luego de estudiar las candidaturas presentadas, seleccionará las sedes para la disputa de las etapas semifinales correspondientes a cada categoría y cada serie, utilizando el criterio de proximidad geográfica para la conformación de los grupos.

Jugarán en series de cuatro equipos, el primero clasificará para la Copa de Oro y el segundo para la Copa de Plata.

La Liga que sea sede tendrá a su cargo el alojamiento de los participantes, veedores, árbitros y los gastos correspondientes a los viáticos de los árbitros”.

Luego vendrá la tercera fase, finales, donde esperamos pueda estar una o dos representaciones celestes:

TERCERA FASE

Art. 9. La organización de esta fase estará a cargo de la Mesa Ejecutiva con la colaboración de la Liga anfitriona.

Art. 10. Los cuatro clasificados para la Copa de Oro jugarán todos contra todos, surgiendo el ganador de esa competencia en la categoría y serie correspondiente.

Los cuatro clasificados para la Copa de Plata jugarán todos contra todos, surgiendo el ganador de esa competencia en la categoría y serie correspondiente.

Art. 11. Los seis ganadores de la Copa de Oro y los seis de la Copa de Plata automáticamente quedarán clasificados para la Recopa.

DEFINICIONES

Art. 12. En todas las fases, las posiciones en la series se definirán por puntos, sumando tres unidades por cada victoria y una por cada empate. En caso de igualdad en las posiciones para definir cualquier puesto se aplicará el siguiente sistema: a) Diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra). b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Resultado del partido disputado entre las selecciones involucradas si son dos o la de mayor puntaje contabilizando los partidos entre ellas si son más de dos. d) Definición por penales. Régimen FIFA. (Deben permanecer en cancha todos los equipos con posibilidades de llegar a la definición). e) En caso de que fueran más de dos equipos los que quedaron igualados en las posiciones, se definirá mediante un sorteo quienes son los dos equipos que comienzan tirando los penales. El ganador deberá definir con el que quedó libre.