Las tres tablas están en juego en la segunda fecha del Campeonato Rivera

Al disputarse la segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato “Kelby Oroná” de Primera División todo puede volver a emparejarse o a que haya equipos que disparen adelante. Esto porque Peñarol, que es el actual líder de la tabla acumulada y uno de los punteros de la tabla del Clausura, juega ante Oriental.

Los azules no han demostrado todo lo que pueden lo que ha llevado a que la Directiva cambiara su cuerpo técnico aunque no ha demostrado cambios pero tiene plantel como para esperar mucho más de lo que ha rendido hasta el momento.

Peñarol es, sin duda alguna, el mejor plantel del medio pero, a decir verdad, no ha correspondido en la cancha porque debería estar varios puntos por encima de sus rivales y no ha sido así.

En la primera rueda los azules debieron haber ganado de no mediar una última jugada de Marcos Ramos empatando el encuentro cuando ya se había ido el tiempo del partido.

Lavalleja, segundo en la acumulada y compartiendo el primer lugar en el Clausura, juega ante Huracán, un equipo firme, sólido y seguro de sí mismo a quien es muy difícil de enfrentar.

Deportivo Colina, otro de los equipos que está en las primeras posiciones y en ascenso, juega ante un Cuñapirú urgido de buenos resultados para confirmar lo que hizo en la primera rueda y de esa manera estar más cerca de lograr el objetivo de evitar el descenso.

Finalmente puede ser la oportunidad que espera Sarandí Universitario para el despegue, juega ante Nacional que parece ya condenado al cambio de Divisional pero fiel a su filosofía se promover y priorizar a los jóvenes, se queda con ella sin importar ni interesar el resultado deportivo.

Seguramente este Nacional está sembrando para una cosecha que, sin duda alguna, llegará a corto plazo.

Pero el verdiblanco no puede seguir perdiendo puntos porque, en definitiva, tiene que defender el título que ostenta porque hoy es el actual campeón riverense y su posición en la tabla no corresponde a ello.

LOS DETALLES

Primera División A. Segunda fecha de la segunda rueda.

– Hoy sábado, en el Estadio “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Sarandí Universitario vs. Nacional.

Hora 16:00 Deportivo Colina vs. Cuñapirú.

– Mañana, domingo, en el Estadio “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Peñarol vs. Oriental.

Hora 16:00 Huracán vs. Lavalleja.